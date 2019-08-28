Кеи Нишикори в четырех партиях переиграл Бредли Клана и шагнул в третий раунд US Open - 2019.

Японский теннисист Кеи Нишикори становится участником третьего круга Открытого Первенства США. На стадии второго раунда Кеи переиграл местного спортсмена Бредли Клана, занимающего 108-ю строчку текущего мирового рейтинга. Нишикори вполне мог завершать встречу в разы быстрее. Во втором сете японец лидировал с брейком, но дважды упустил собственную подачу. А в четвертой партии умудрился растерять перевес сразу в два гейма на приеме. Клан дважды подряд спасался с подачи соперником на победу, отыграл 4 матч-болла, но в итоге не дотянул даже до тай-брейка этого сета. На победу в противостоянии Кеи Нишикори потратил чуть менее 2 часов и 50 минут игрового времени.
(7) Кеи Нишикори - Бредли Клан - 6:2, 4:6, 6:3, 7:5
В третьем раунде последнего в сезоне Турнира Большого Шлема Кеи Нишикори сразится с победителем матча между Кристианом Гарином и Алексом де Минауром.
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