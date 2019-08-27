Наоми Осака начинает защиту прошлогоднего титула на US Open с трехсетовой победы над Анной Блинковой.

(1) Наоми Осака - Анна Блинкова - 6:4, 6:7(5), 6:2
В самом начале поединка, как будто, подтвердились все опасения по поводу не лучшего состояния Наоми Осаки перед стартом US Open. Действующая чемпионка американского мейджора испытывает не только игровые трудности, но и проблемы со здоровьем. И упущенная в начале встречи подача Наоми заставила думать, что все эти опасения вполне предметные.
Долгое время Осака не могла в ответ зацепиться на приеме, но в середине сета случился настоящий перелом. Сначала Наоми под ноль взяла подачу россиянки, а потом и второй брейк подряд оформила. Это позволило японской теннисистке тут же выйти подавать на победу в стартовом сете и с задачей Осака справилась относительно спокойно.
По ходу второй партии долгое время ни одной из теннисисток не удавалось отличиться на приеме, хотя брейк-поинты возникали то и дело. Но вот в концовке сета началось все самое интересное. Сначала Блинкова не реализовала 3 сет-болла, но тут же сама упустила собственный гейм и позволила Осаке выйти подавать на победу. Наоми даже добралась до матч-болла, но упустила его и в итоге проиграла важнейший гейм. На тай-брейке Анна воспользовалась своим шансом и перевела встречу в решающий отрезок.
Но тут уже Наоми показала максимальную эффективность. В середине партии Осака повела в счете, хотя что в гейме до брейка в исполнении японской теннисистки, что сразу же после него, Блинкова имела отличные шансы на приеме, но суммарно упустила 3 брейковых мяча. Ну а в самой концовке поединка Осака оформила еще один успех на приеме, которым и была поставлена точка в непростом матче.
Во втором раунде US Open Наоми Осака сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, обыгравшей на старте турнира австралийскую спортсменку Астру Шарму.
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