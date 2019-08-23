Бенуа Пэр становится полуфиналистом турнира в Уинстон-Сэйлеме.

(1) Бенуа Пэр - (11) Пабло Карреньо-Буста - 7:6(5), 1:6, 6:3
В стартовой партии Бенуа просто раз за разом выпутывался из крайне неприятных ситуаций. Трижды французский теннисист оказывался в роли догоняющего, но каждый раз умудрядся оформить обратный брейк. В одном из случаев Пэр даже помешал Карреньо-Бусте подать на победу в партии. В итоге француз был вознагражден за упорство - первый сет Бенуа сумел выиграть на тай-брейке.
Вторую партию лидер посева турнира в Уинстон-Сэйлеме все-таки провалил. Карреньо-Буста продолжил уверенно действовать на приёме, вот только у Пэра этот компонент игры вовсе разладился. Пабло свои два законных брейка оформил, а вот француз не нашёл чем ответить сопернику, что в итоге привело к разгромной победе Карреньо-Бусты в сете.
И лишь в третьей партии Бенуа чётко отработал все геймы на собственной подаче. А в самом начале решающего отрезка матча Пэру ещё и удалось получить отрыв с брейком. Его француз и удержал до победой концовки четвертьфинала.
Теперь за выход в титульный матч турнира в Уинстон-Сэйлеме Бенуа Пэр поспорит с победителем матча между Джоном Миллманом и Стивом Джонсоном.
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