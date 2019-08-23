пятница, 23 августа 2019 г.

Бенуа Пэр становится полуфиналистом турнира в Уинстон-Сэйлеме.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в американском Уинстон-Сэйлеме француз Бенуа Пэр не без труда выходит в 1/2 финала. В четвертьфинальном поединке Бенуа в трех сетах переиграл испанского теннисиста Пабло Карреньо-Бусту, получившего на соревнованиях 11-й номер посева и занимающего 64-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Пэру понадобилось чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(1) Бенуа Пэр - (11) Пабло Карреньо-Буста - 7:6(5), 1:6, 6:3

 В стартовой партии Бенуа просто раз за разом выпутывался из крайне неприятных ситуаций. Трижды французский теннисист оказывался в роли догоняющего, но каждый раз умудрядся оформить обратный брейк. В одном из случаев Пэр даже помешал Карреньо-Бусте подать на победу в партии. В итоге француз был вознагражден за упорство - первый сет Бенуа сумел выиграть на тай-брейке.

Вторую партию лидер посева турнира в Уинстон-Сэйлеме все-таки провалил. Карреньо-Буста продолжил уверенно действовать на приёме, вот только у Пэра этот компонент игры вовсе разладился. Пабло свои два законных брейка оформил, а вот француз не нашёл чем ответить сопернику, что в итоге привело к разгромной победе Карреньо-Бусты в сете.

И лишь в третьей партии  Бенуа чётко отработал все геймы на собственной подаче. А в самом начале решающего отрезка матча Пэру ещё и удалось получить отрыв с брейком. Его француз и удержал до победой концовки четвертьфинала.

Теперь за выход в титульный матч турнира в Уинстон-Сэйлеме Бенуа Пэр поспорит с победителем матча между Джоном Миллманом и Стивом Джонсоном.

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о 21:40
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