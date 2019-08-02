Бенуа Пэр одолел Джона Изнера и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Французский теннисист Бенуа Пэр становится участником четвертьфинальной стадии соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне. В матче третьего круга Бенуа переиграл местного спортсмена Джона Изнера, получившего на турнире 5-й номер посева. Судьба стартовой партии встречи решилась на тай-брейке, который Пэр провел в разы увереннее соперника. Ну а во втором сете французу удался единственный брейк, который и позволил ему отпраздновать итоговую победу. Встреча продолжалась чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(10) Бенуа Пэр - (5) Джон Изнер - 7:6(3), 6:3
В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Бенуа Пэр сыграет с лидером посева греком Стефаносом Циципасом, который в своем матче третьего круга переиграл австралийца Джордана Томпсона.
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