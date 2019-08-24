Бенуа Пэр в трех сетах, но при этом с двумя баранками, обыгрывает Стива Джонсона на пути в финал турнира в Уинстон-Сэйлеме.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в американском Уинстон-Сэйлеме француз Бенуа Пэр становится финалистом турнира. В борьбе за выход в титульный матч Бенуа в немного странном противостоянии одолел представителя США Стива Джонсона, занимающего 82-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Пэр умудрился разгромно проиграть, но в двух последующих партиях французский теннисист отвесил сопернику две полноценные баранки. На выход в финал соревнований в Уинстон-Сэйлеме Бенуа Пэр потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
(1) Бенуа Пэр - Стив Джонсон - 1:6, 6:0, 6:0
Теперь в финале турнира в Уинстон-Сэйлеме Бенуа Пэр сразится с польским теннисистом Хубертом Гуркачем. В своём полуфинале он одолел 2-ю ракетку соревнований представителя Канады Дениса Шаповалова.
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