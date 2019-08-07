Арина Соболенко уступила Анастасии Павлюченковой уже на старте турнира в Торонто.

Анастасия Павлюченкова - (9) Арина Соболенко - 3:6, 6:3, 7:5
Арина Соболенко, казалось бы, смогла найти свою игру в начале американской серии. Белорусская теннисистка добралась до финала турнира в Сан Хосе, и пусть титул оформить не получилось, игра Арины, порой, действительно радовала. Учитывая 6 подряд поражений в пассиве Анастасии Павлюченковой, вопрос о форме спортсменок, наверное, отпадал сам собой. Но не этот фактор на старте турнира в Торонто сыграл самую важную роль.
Арина начала встречу не лучшим образом. Да, именно у Соболенко возник первый в матче брейк-поинт, но реализовать его не вышло, а уже через несколько минут белорусская теннисистка упустила собственную подачу. Павлюченкова могла уйти в солидный отрыв, но не воспользовалась тройным брейк-поинтом в следующем гейме на приёме. Отыграв ещё и четвёртый брейковых мяч в том самом отрезке партии, Арина таки защитила подачу и начала камбек. Два успеха на приёме подряд и перевес Анастасии просто улетучился. Соболенко благодаря этому рывку успешно завершила партию в свою пользу.
Второй сет прошёл в абсолютно равной борьбе. Ключевой стала большая собранность Павлюченковой в концовке партии. Сначала Анастасия оформила первый в сете успех на приёме, а потом и подала на победу в партии, хотя россиянке и пришлось отыгрываться с двойного брейк-поинта.
Всё самое интересное в решающей партии теннисистки тоже приберегли на её концовку. Под занавес сета снова на приёме отличилась Павлюченкова, но вот подачу на матч россиянка провела не лучшим образом и позволила Соболенко вернуться в борьбу. Но в дальнейшем Арина, конечно, провалилась. После чудесного спасения Соболенко два гейма отдала сопернице под ноль.
Теперь во втором раунде турнира в Торонто Анастасия Павлюченкова сыграет с латвийской теннисисткой Аленой Остапенко.
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