четверг, 29 августа 2019 г.

Петра Квитова завершила борьбу на Открытом Первенстве США уже на стадии второго круга.

6-я ракетка US Open - 2019 чешская теннисистка Петра Квитова не смогла преодолеть стадию второго круга последнего в сезоне Турнира Большого Шлема. В нем Петра в двух партиях уступила представительнице Германии Андреа Петкович, занимающей на данный момент 88-ю строчку мирового рейтинга. На довольно неожиданную, если не сказать сенсационную победу Петкович потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


Андреа Петкович - (6) Петра Квитова - 6:4, 6:4

 Стартовый сет поединка прошёл, что называется, в мужском формате. Долгое время ни одной из теннисисток не удавалось зацепиться на приеме. Первый брейк-поинт во встрече случился лишь в 7-м гейме, но его Петкович успешно отыграла. А вот в самой концовке партии Андреа куда более ответственно подошла к собственному шансу. Квитова, правда, свою подачу провалила полностью, доигравшись до тройного брейк-поинта и сет-болла для соперницы. Но немецкая теннисистка воспользовалась первым же мячом для того, чтобы поставить точку в партии.

Второй сет Квитова начала очень даже неплохо, поведя с брейком уже после стартового гейма. Но к середине партии силы стали покидать чешскую теннисистку. Сначала Петра спасла подачу с парочки брейк-поинтов, но уже через несколько минут Петкович таки сравняла счёт в сете. Квитова могла восстанавливать перевес, но не воспользовалась двумя скрытыми сет-боллами. А вот Андреа опять показала максимальную эффективность в концовке партии и с первого же матч-поинта на приёме оформила победу.

В третьем раунде US Open - 2019 Андреа Петкович сыграет с победительницей матча между Элизе Мертенс и Кристиной Плишковой.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 21:03
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)