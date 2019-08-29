Петра Квитова завершила борьбу на Открытом Первенстве США уже на стадии второго круга.

Андреа Петкович - (6) Петра Квитова - 6:4, 6:4
Стартовый сет поединка прошёл, что называется, в мужском формате. Долгое время ни одной из теннисисток не удавалось зацепиться на приеме. Первый брейк-поинт во встрече случился лишь в 7-м гейме, но его Петкович успешно отыграла. А вот в самой концовке партии Андреа куда более ответственно подошла к собственному шансу. Квитова, правда, свою подачу провалила полностью, доигравшись до тройного брейк-поинта и сет-болла для соперницы. Но немецкая теннисистка воспользовалась первым же мячом для того, чтобы поставить точку в партии.
Второй сет Квитова начала очень даже неплохо, поведя с брейком уже после стартового гейма. Но к середине партии силы стали покидать чешскую теннисистку. Сначала Петра спасла подачу с парочки брейк-поинтов, но уже через несколько минут Петкович таки сравняла счёт в сете. Квитова могла восстанавливать перевес, но не воспользовалась двумя скрытыми сет-боллами. А вот Андреа опять показала максимальную эффективность в концовке партии и с первого же матч-поинта на приёме оформила победу.
В третьем раунде US Open - 2019 Андреа Петкович сыграет с победительницей матча между Элизе Мертенс и Кристиной Плишковой.
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