Марина Чернышова проигрывает на старте основной сетки 60-тысячника в Варшаве.

Катаржина Питер - (Q) Марина Чернышова - 6:3, 6:4
Начало матча полностью осталось за Чернышовой. Украинская спортсменка сумела повести сразу с двумя брейками - 3:0, но после этого Питер организовала настоящий перелом. Катаржина сумела выиграть 6 геймов подряд и отвесить, таким образом, Марине скрытую баранку в первом сете.
Вторая партия, напротив, началась сразу с двух брейков в исполнении польской теннисистки. Чернышова бороться не бросила и даже сократила отставание, но полностью отыграться украинке не удалось.
Во втором раунде соревнований в Варшаве Катаржина Питер сыграет с победительницей матча между 7-й ракеткой турнира китаянкой Юань Юэ и еще одной польской спортсменкой Стефанией Рогозинской Дзик.
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