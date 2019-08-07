среда, 7 августа 2019 г.

Марина Чернышова проигрывает на старте основной сетки 60-тысячника в Варшаве.

Украинская теннисистка Марина Чернышова не сумела преодолеть стартовый раунд основной сетки турнира ITF в Варшаве, призовой фонд которого составляет 60 тысяч долларов. Марина, начинавшая выступления на соревнованиях еще с сита квалификации, в двух партиях уступила местной спортсменке Катаржине Питер, занимающей 365-ю строчку мирового рейтинга. Поединок продолжался 1 час и 25 минут игрового времени.


Катаржина Питер - (Q) Марина Чернышова - 6:3, 6:4

Начало матча полностью осталось за Чернышовой. Украинская спортсменка сумела повести сразу с двумя брейками - 3:0, но после этого Питер организовала настоящий перелом. Катаржина сумела выиграть 6 геймов подряд и отвесить, таким образом, Марине скрытую баранку в первом сете.

Вторая партия, напротив, началась сразу с двух брейков в исполнении польской теннисистки. Чернышова бороться не бросила и даже сократила отставание, но полностью отыграться украинке не удалось.

Во втором раунде соревнований в Варшаве Катаржина Питер сыграет с победительницей матча между 7-й ракеткой турнира китаянкой Юань Юэ и еще одной польской спортсменкой Стефанией Рогозинской Дзик.

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о 12:52
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