Каролина Плишкова становится первой участницей третьего круга US Open - 2019.

(3) Каролина Плишкова - (Q) Мариам Болквадзе - 6:1, 6:4
Понятно, что Каролина была более чем явным фаворитом противостояния. И оправдывать этот статус чешская теннисистка начала уже фактически в самом дебюте встречи. Ударный отрезок из 5-ти выигранных подряд геймов, в числе которых были 2 на приёме, позволили Плишковой без лишних затрат сил оставить за собой стартовый сет встречи.
В дебюте второй партии все складывалось также по сценарию Каролины. Быстрый брейк, за которым, правда, последовал первый провал на собственной подаче. Плишкова чуть было не отыгралась с тройного брейк-поинта, но последним мячом Болквадзе таки воспользовалась и выровняла ситуацию в счёте. Правда, не надолго. Тут же 3-я ракетка US Open оформила ещё один брейк и спокойно довела матч до победы.
В третьем раунде Открытого Первенства США Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Онс Жабер и Александрой Саснович.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий