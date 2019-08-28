среда, 28 августа 2019 г.

Каролина Плишкова становится первой участницей третьего круга US Open - 2019.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, получившая на Открытом Первенстве США 3-й номер посева, уверенно преодолевает стадию второго круга турнира. На ней Каролина в двух партиях переиграла квалифайера грузинскую спортсменку Мариам Болквадзе, занимающую 202-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Плишкова потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(3) Каролина Плишкова - (Q) Мариам Болквадзе - 6:1, 6:4

 Понятно, что Каролина была более чем явным фаворитом противостояния. И оправдывать этот статус чешская теннисистка начала уже фактически в самом дебюте встречи. Ударный отрезок из 5-ти выигранных подряд геймов, в числе которых были 2 на приёме, позволили Плишковой без лишних затрат сил оставить за собой стартовый сет встречи.

В дебюте второй партии все складывалось также по сценарию Каролины. Быстрый брейк, за которым, правда, последовал первый провал на собственной подаче. Плишкова чуть было не отыгралась с тройного брейк-поинта, но последним мячом Болквадзе таки воспользовалась и выровняла ситуацию в счёте. Правда, не надолго. Тут же 3-я ракетка US Open оформила ещё один брейк и спокойно довела матч до победы.

В третьем раунде Открытого Первенства США Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Онс Жабер и Александрой Саснович.

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о 21:27
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