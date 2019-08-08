Каролина Плишкова шагнула в четвертьфинал турнира в Торонто.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Торонто 3-й номер посева, становится четвертьфиналисткой турнира. На стадии третьего круга Каролина в двух достаточно боевых сетах переиграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, занимающую 19-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов теннисистки обменивались брейками, но в концовке партий перевеса добивалась именно Плишкова. На выход в четвертьфинал турнира в Торонто Каролина Плишкова потратила 1 час и 20 минут игрового времени.
(3) Каролина Плишкова - (16) Анетт Контавейт - 6:3, 7:5
Теперь в четвертьфинале турнира в Торонто Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Кики Бертенс и Бьянкой Андрееску.
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