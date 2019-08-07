Каролина Плишкова с трудом переиграла квалифайера в стартовом матче в Торонто.

С довольно непростой победы начинает выступления на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Торонто чешская теннисистка Каролина Плишкова, получившая в Канаде 3-й номер посева. В матче стартового для себя второго круга Каролина в трех партиях сломила сопротивление американки Элисон Риске, начинавшей борьбу на турнире ещё с сита квалификации. Плишкова благодаря позднему брейку выиграла стартовый сет и даже вела с геймом на приёме в активе по ходу второй партии, но позволила Риске вернуться в борьбу и перевести матч в решающий отрезок на тай-брейке. Правда, в третьем сете Каролина вернула себе контроль над ходом игры, дважды взяла подачу соперницы и за 2 часа и 5 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(3) Каролина Плишкова - (Q) Элисон Риске - 6:4, 6:7(4), 6:2
За выход в четвертьфинал турнира в Торонто Каролина Плишкова поспорит с эстонской спортсменкой Анетт Контавейт, которая на отказе прошла испанку Карлу Суарес-Наварро.
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