Арина Соболенко уступила Юлии Путинцевой уже во втором раунде US Open - 2019.

Юлия Путинцева - (9) Арина Соболенко - 6:3, 7:6(3)
Арина Соболенко после победы в белорусском дерби на старте Открытого Первенства США вполне могла рассчитывать на дальнейшее успешное продвижение по сетке турнира, но споткнулась уже на следующей сопернице. Путинцева, конечно, крайне неприятная в спортивном плане оппонентка для любой теннисистки, но если у Соболенко есть амбиции вернуться и закрепиться в топ-10 мирового рейтинга, даже таких вязких соперниц, как Юлия, белорусская теннисистка должна переламывать. Сегодня, если честно, не особо было заметно, за счёт чего же Арина собиралась делать тот самый необходимый рывок.
Уже в начале встречи Соболенко столкнулась с некоторыми трудностями на собственной подаче, но спасла гейм с двух брейк-поинтов. А в середине сета Арина уже повела в счёте - Путинцева провалилась и чуть было не позволила оформить брейк под ноль. Один мяч Юлия таки отыграла, но выпутаться из непростой ситуации ей это не помогло.
Казалось, что успех можно и нужно развивать, но именно с брейка в собственном исполнении начался провал Соболенко. 5 проигранных подряд геймов, 3 упущенные подачи - вот как сложилась вторая половина стартовой партии для белорусской теннисистки. Во время этого крутого пике Арина уж точно не выглядела 9-й ракеткой мейджора.
Вторая партия чуть было не стала зеркальным отражением первой. На этот раз повела с брейком Путинцева, но Арина сразу же после упущенной подачи устроила рывок и дважды отличилась на приёме. Соболенко оставалось подать на партию и белорусская спортсменка даже до сет-болла добралась, отыграв предварительно брейк-поинт, но Путинцева спаслась. Отыграла Юлия и быстрый мини-брейк, с которым повела Арина на тае - Путинцева трижды взяла розыгрыши на подаче Соболенко и оставила за собой весь матч.
Теперь в третьем раунде Открытого Первенства США Юлия Путинцева сыграет с Донной Векич.
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