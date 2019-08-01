Альберт Рамос-Винольяс выходит в полуфинал турнира в Китцбюэле.

Альберт Рамос-Винольяс - Жереми Шарди - 6:3, 6:4
Судьба стартовой партии решилась в середине сета, когда теннисисты устроили обмен брейками. Первым повел в счете Рамос, но уже спустя несколько минут Шарди сумел выровнять ситуацию на корте. Правда, уже следующую собственную подачу Жереми снова упустил. Альберт мог ставить точку в партии еще одним брейком, но не воспользовался двойным сет-боллом на приеме. Но вот подать на сет испанский теннисист сумел с первой же попытки.
Во втором сете случился всего один брейк - снова в середине партии успешный гейм на приеме провел именно Рамос-Винольяс и на этот раз этот минимальный перевес в счете испанский теннисист сумел удержать. После брейка под ноль в исполнении Альберта Шарди немного расклеился и никаких шансов на отыгрыш у Жереми до самого конца поединка попросту не было.
Теперь за выход в финал соревнований в Китцбюэле Альберт Рамос-Винольяс поспорит с победителем матча между Каспером Руудом и Пабло Куэвасом.
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