Альберт Рамос-Винольяс становится первым финалистом турнира в Китцбюэле.

Альберт Рамос-Винольяс - Каспер Рууд - 7:5, 6:4
Уже в стартовом гейме полуфинального поединка Альберт Рамос-Винольяс сумел отличиться на приеме, но удержать перевес с брейком испанскому теннисисту не удалось. Каспер Рууд очень быстро не просто отыгрался, но и второй раз подряд взял подачу соперника, оказавшись, таким образом, в роли лидера. Преимущество в счете Каспер удерживал вплоть до подачи на сет. И именно в этот момент Альберту удалось переломить ход сета.
Рамос-Винольяс не просто помешал оппоненту поставить победную точку в партии. Альберт в следующем гейме на собственной подаче отыграл сет-болл у Рууда, а потом сам оформил второй брейк. После этого уже испанец вышел подавать на партию и с задачей справился. Таким образом со счета 2:5 Рамос-Винольяс сумел выиграть 5 геймов подряд.
Во второй партии события в матче развивались не столь бурно. До середины сета теннисисты вообще крайне уверенно брали собственные подачи. Затем случился неприятный для Каспера эпизод - гейм, в котором ему пришлось отыгрываться со счета 15:40, а потом и третий брейк-поинт ликвидировать. Норвежец справился, но уже спустя несколько минут Альберт таки отличился на приеме. После брейка испанцу оставалось лишь подать на матч и с этим у Рамоса-Винольяса не возникло никаких проблем.
Теперь за титул соревнований в Китцбюэле Альберт Рамос-Винольяс поспорит с победителем второго полуфинального матча Доминик Тим - Лоренцо Сонего.
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