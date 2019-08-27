вторник, 27 августа 2019 г.

Гарбинье Мугуруса уступила уже на старте Открытого Первенства США.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, получившая на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема 24-й номер посева, не смогла преодолеть даже стартовый раунд соревнований. В нем Гарбинье в трех партиях уступила американке Элисон Риске, занимающей 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. После разгромной победы в стартовом сете Мугуруса откровенно сдала и с треском проиграла вторую партию встречи. В решающем отрезке матча испанской теннисистке не помог даже быстрый брейк - Риске ответила на него сразу двумя выигранными на приёме геймами подряд. На неожиданную победу на старте US Open - 2019 Элисон Риске потратила 2 часа и 5 минут игрового времени.


Элисон Риске - (24) Гарбинье Мугуруса - 2:6, 6:1, 6:3

 Во втором раунде американского мейджора Элисон Риске сыграет с латвийской спортсменкой Аленой Остапенко.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:59
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)