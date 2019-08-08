Rogers Cup. Расписание турниров в Торонто и Монреале на 8 августа.

Расписание 4-го игрового дня, 8 августа
Rogers Cup, WTA Premier 5, Торонто
Centre Court
Каролина Плишкова - Анетт Контавейт
Бьянка Андрееску - Кики Бертенс - не ранее 19:30
Светлана Кузнецова - Симона Халеп
Серена Уильямс - Екатерина Александрова - начало в 02:00
Ига Святек - Наоми Осака
Grandstand
Софья Кенин - Даяна Ястремская
Белинда Бенчич - Элина Свитолина
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Надя Киченок/Эбигейл Спирс
Николь Меличар/Квета Пешке - Анна-Лена Гренефельд/Деми Шуурс
Мария Боузкова - Алена Остапенко - не ранее 02:00
Court 1
Юлия Гергес/Каролина Плишкова - Виктория Азаренко/Эшли Барти - не ранее 19:30
Тимеа Бабош/Анетт Контавейт - Дарья Юрак/Мария Хосе Мартинес Санчез
Начало матчей на центральных кортах запланировано на 18:00
Rogers Cup, ATP Мастерс, Монреаль
Court Central
Марин Чилич - Доминик Тим - начало в 19:00
Карен Хачанов - Феликс Оже-Алиассим - не ранее 21:30
Рафаэль Надаль - Гвидо Пелья - не ранее 01:30
Хуберт Гуркач - Гаэль Монфис
Banque Nationale
Даниил Медведев - Кристиан Гарин - начало в 20:00
Николоз Басилашвили - Александр Зверев
Адриан Маннарино - Фабио Фоньини - не ранее 01:30
Роберто Баутиста-Агут - Ришар Гаске
Court 9
Бенуа Пэр/Стэн Вавринка - Кевин Кравиц/Андреас Мьес - начало в 21:00
Рохан Бопана/Денис Шаповалов - Кайл Эдмунд/Тейлор Фритц
Остин Крайчек/Майкл Винус - Боб Брайан/Майк Брайан
Court 5
Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау - Раджив Рам/Джо Солсбери - начало в 21:00
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - Андрей Рублев/Александр Зверев - не ранее 23:00
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