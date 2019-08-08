четверг, 8 августа 2019 г.

Rogers Cup. Расписание турниров в Торонто и Монреале на 8 августа.

Уже сегодня на соревнованиях категории WTA Premier 5 у девушек и турнире категории Мастерс у мужчин определятся все участники четвертьфинальных стадий. Это значит только одно - проходных поединков, которые не вызывают особого интереса у зрителей, попросту не будет. В Монреале, естественно, будем наблюдать за матчами Рафаэля Надаля, Доминика Тима, Александра Зверева и многих других, ну а в Торонто, кроме всего, особое внимание будет приковано к украинским теннисисткам Даяне Ястремской и Элине Свитолиной, которые продолжают борьбу за трофей.


Расписание 4-го игрового дня, 8 августа

 Rogers Cup, WTA Premier 5, Торонто

 Centre Court

Каролина Плишкова - Анетт Контавейт
Бьянка Андрееску - Кики Бертенс - не ранее 19:30
Светлана Кузнецова - Симона Халеп
Серена Уильямс - Екатерина Александрова - начало в 02:00
Ига Святек - Наоми Осака

Grandstand

 Софья Кенин - Даяна Ястремская
Белинда Бенчич - Элина Свитолина
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Надя Киченок/Эбигейл Спирс
Николь Меличар/Квета Пешке - Анна-Лена Гренефельд/Деми Шуурс
Мария Боузкова - Алена Остапенко - не ранее 02:00

Court 1

Юлия Гергес/Каролина Плишкова - Виктория Азаренко/Эшли Барти - не ранее 19:30
Тимеа Бабош/Анетт Контавейт - Дарья Юрак/Мария Хосе Мартинес Санчез

Начало матчей на центральных кортах запланировано на 18:00

Rogers Cup, ATP Мастерс, Монреаль

 Court Central

Марин Чилич - Доминик Тим - начало в 19:00
Карен Хачанов - Феликс Оже-Алиассим - не ранее 21:30
Рафаэль Надаль - Гвидо Пелья - не ранее 01:30
Хуберт Гуркач - Гаэль Монфис

Banque Nationale

Даниил Медведев - Кристиан Гарин - начало в 20:00
Николоз Басилашвили - Александр Зверев
Адриан Маннарино - Фабио Фоньини - не ранее 01:30
Роберто Баутиста-Агут - Ришар Гаске

Court 9

Бенуа Пэр/Стэн Вавринка - Кевин Кравиц/Андреас Мьес - начало в 21:00
Рохан Бопана/Денис Шаповалов - Кайл Эдмунд/Тейлор Фритц
Остин Крайчек/Майкл Винус - Боб Брайан/Майк Брайан

Court 5

Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау - Раджив Рам/Джо Солсбери - начало в 21:00
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - Андрей Рублев/Александр Зверев - не ранее 23:00

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о 11:40
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