Роджер Федерер уступил Андрею Рублеву уже на стадии третьего круга Мастерса в Цинциннати.

(Q) Андрей Рублев - (3) Роджер Федерер - 6:3, 6:4
Лихо, конечно, Андрей Рублев прошелся по швейцарским теннисистам в Цинциннати. Если его победу над Стэном Вавринкой во втором раунде Мастерса можно было назвать громкой неожиданностью, но все-таки не сенсацией в полном понимании этого слова, ведь Стэн пока не блещет стабильностью, то уверенная победа над Федерером - это уже совсем другой уровень. Да, Роджер сегодня слишком много очков дарил россиянину своими невынужденными ошибками. Но швейцарец приучил поклонников к тому, что даже подобные не совсем удачно складывающиеся матчи против игроков из второй половины сотни рейтинга он заканчивает в свою пользу. Сегодня же Рублев показал удивительную стойкость.
В начале встречи Роджер, конечно, показывал явно не тот теннис, на который рассчитывали поклонники. Первый брейк, например, случился исключительно на ошибках швейцарского теннисиста. Были в исполнении Федерера и откровенные срывы, и просто игровые ошибки, но как бы там ни было, Андрей повел с брейком уже в самом дебюте поединка. Роджер сделал все для того, чтобы доказать случайность такого поворота событий. Швейцарец оформил моментальный обратный брейк, но тут скорее у Рублева от неожиданной наглости задрожали коленки - Роджер ведь игру кардинально не усилил.
Свои проблемы Федерер так быстро решить не сумел. Через несколько минут россиянин снова лидировал с брейком, и опять случился он фактически полностью на одних лишь ошибках звездного соперника. Андрей успокоился, включил подачу, подчистил игру, в общем сделал все, чтобы выжать из себя максимум. Роджеру "режим Бога" включать не нужно было. Хватило бы банальной уверенной игры, но даже ее настроить Федерер не сумел. До конца стартового сета у швейцарца не было ни одного даже минимального шанса вернуться в борьбу.
Кардинальных изменений зрители не увидели и по ходу второй партии. Да, по началу Роджер стабильно держал подачи и, казалось, что это первый шаг к перелому встречи. Но в середине сета Рублев воспользовался своим первым же брейк-поинтом и снова повел в счете. Примечательно, что по ходу того гейма россиянин полностью переигрывал Федерера даже у сетки - сначала Андрей обвел выскочившего вперед соперника, а потом и сам удачно сходил к тросу. На брейк-поинте Федерер просто не справился с мощным ударом оппонента и отправил мяч в коридор.
Конечно, сейчас можно сетовать на небольшую ошибку арбитров в гейме, в котором россиянин подавал на победу. Матч-поинты он заработал после того, как ошибочно была засчитана его первая подача - судьи промолчали, Роджер все повторы уже использовал, а мяч, как было видно из телевизионного повтора, действительно в квадрат не попал. Но, давайте быть честными, этот микроэпизод на общую картину игры не повлиял никак. Рублев действительно заслужил эту сенсационную победу.
В своем первом четвертьфинале на турнирах категории Мастерс Андрей Рублев сыграет с еще одним россиянином Даниилом Медведевым, который чуть ранее разгромил немца Яна-Леннара Штруффа. Примечательно, что в четвертьфинале турнира Большого Шлема Андрей Рублев уже играл - в 2017-м году он пробился в 1/4 финала на кортах Нью-Йорка. А вот на соревнованиях серии ATP-1000 Андрей сыграет на столь высокой стадии впервые.
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