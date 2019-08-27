Андрей Рублев нанес поражение Стефаносу Циципасу уже на старте US Open - 2019.

Андрей Рублев - (8) Стефанос Циципас - 6:4, 6:7(5), 7:6(7), 7:5
Интересно, что в каждом из сетов противостояния Рублев вырывался вперед с брейком, но вот удерживать этот перевес россиянину удавалось далеко не всегда. Да, в стартовой партии успех на приеме, который Андрею удалось оформить в самом начале встречи, так и остался единственным на обоих теннисистов. Но вот во второй и третьей партии Циципас отыгрывался моментально и все решалось на тай-брейках. Победами на них спортсмены обменялись.
В четвертой партии Рублев снова повел в счете, выцарапав перед этим собственную подачу сразу с семи брейк-поинтов. Но вот когда пришло время ставить точку в поединке Андрей проиграл важнейший гейм под ноль. Правда, через минуту Циципас снова позволил сопернику отличиться на приеме, а вторую попытку подать на матч россиянин провел уже намного увереннее.
Во втором раунде US Open - 2019 Андрей Рублев сыграет с французским теннисистом Жилем Симоном.
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