Каспер Рууд обыграл Пабло Куэваса в четвертьфинале турнира в Китцбюэле.

Норвежский теннисист Каспер Рууд становится полуфиналистом турнира категории ATP-250 в австрийском Китцбюэле. На стадии 1/4 финала Каспер в двух партиях обыграл 4-ю ракетку соревнований представителя Уругвая Пабло Куэваса, занимающего 53-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рууд благодаря единственному успеху на приеме оставил за собой стартовый сет поединка. Лидировал с брейком норвежец и по ходу второй партии, но уже под занавес этого отрезка встречи Куэвас счет сравнял. Правда, на тай-брейке Каспер таки оформил итоговую победу в матче, на которую ему понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Каспер Рууд - (4) Пабло Куэвас - 6:3, 7:6(4)
Благодаря выходу в полуфинал турнира в Китцбюэле Каспер Рууд уже практически вплотную приблизится к топ-50 мирового рейтинга. За выход в титульный матч соревнований в Австрии норвежский теннисист поспорит с представителем Испании Альбертом Рамосом-Винольясом. Чуть ранее он в своем четвертьфинальном матче обыграл француза Жереми Шарди
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