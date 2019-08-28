Арина Соболенко добилась волевой победы в белорусском дерби над Викторией Азаренко на старте US Open - 2019.

(9) Арина Соболенко - Виктория Азаренко - 3:6, 6:3, 6:4
После того, как вчерашний центральный матч первого круга US Open у девушек между Марией Шараповой и Сереной Уильямс откровенно разочаровал - кого результатом, а кого полным отсутствием интриги и борьбы - белорусского дерби стали ожидать с некоторой опаской. Как бы и тут не получилось так, что вместо баталии на корте случится разгром, ну или же просто игра не оправдает всех авансов. Нет, матч отсутствием борьбы уж точно не разочаровал. А вот про уровень игры каждой из теннисисток судите сами. Ведь временами он был очень неплох, а временами и сады были глубоковаты, честно говоря.
Чуть лучше ответный матч начала Виктория, которая быстро вырвалась вперёд с брейком. У Арины тут же была возможность отыграться, но конвертеровать борьбу с брейк-поинтом в выигранный на приёме гейм не удалось. А больше ведь и шансов Азаренко сопернице не давала. Под занавес сета Вика и ещё один брейк оформила. Он и стал, что называется, контрольным выстрелом в стартовом сете.
Казалось, что Азаренко продолжает гнуть свою линию и в начале второй партии. Виктория снова быстро повела в счёте с геймом на приёме, но на этот раз Соболенко смогла тут же отыграться. И этот первый в матче брейк в исполнении Арины, как будто надломил Вику. Добавьте к этому и тот факт, что сама 9-я ракетка Открытого Первенства США, оформив первый в матче брейк, усилила игру, будто окрылившись успехом. В общем, если до середины сета у Азаренко ещё просматривались какие-то шансы, то затем условия игры диктовать уже Соболенко. Арина успела оформить ещё 2 брейка и перевести поединок в решающий сет.
Его Азаренко, как это ни удивительно, опять начала с брейка. Вика вроде немного оклемалась от трех проигранных по ходу второй партии подач, но, как показало время, не до конца. Обратный брейк Соболенко оформила моментально, затем теннисистки обменялись боевыми геймами с брейк-поинтами, которые, правда, подающей стороне удержать удалось. Показалось, что теннисистки успокоили игру и заняли выжидательную позицию. Кто-то может стал даже вспоминать правила о тай-брейках на US Open, но в итоге в последний момент Вика провалила свою подачу и позволила Арине очередным брейком поставить победную точку в матче.
Теперь во втором раунде Открытого Первенства США Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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