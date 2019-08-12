Арина Соболенко спокойно обыграла Петру Мартич на старте турнира в Цинциннати.

(9) Арина Соболенко - Петра Мартич - 6:1, 6:4
Признаться честно, жребий для Арины Соболенко в контексте стартовой соперницы на турнире в Цинциннати смело можно было признавать крайне неудачным. Тем ценнее уверенная победа над теннисисткой, которой и самой совсем немного не хватило для того, чтобы попасть в посев соревнований. Стартовый сет в исполнении Соболенко, даже учитывая некоторую разобранность хорватской теннисистки Петры Мартич, можно считать одним из лучших за последнее время. Да, были моменты, в которых самой Арине пришлось потрудиться. Были эпизоды, в которых белорусская теннисистка немного не додавила. Но в целом первая партия оставила крайне приятные впечатления не только из-за разгромного счета.
Смешно сказать, но дебют встречи прошел действительно с обоюдными шансами. Но на деле Соболенко повела сразу с двумя брейками - 5:0. А ведь уже в стартовом гейме белорусской теннисистке пришлось отыгрывать брейк-поинт, а уже после того, как Арине удалось повести в счете, Соболенко уже была вынуждена проявлять настоящий героизм - отыгрываться с 0:40 на собственной подаче. И что интересно, Арина справилась и спустя несколько минут второй раз подряд отличилась на приеме.
В принципе, в стартовом сете все могло закончиться и баранкой, но такой исход, стоит признать, был бы не самым справедливым для Мартич результатом. На гейм престижа она точно наработала, правда, взять его Петре было ой как непросто. Соболенко заработала 3 сет-болла на приеме, но хорватская теннисистка очень не хотела получить 0:6 в стартовом сете и сумела отыграться. Правда, помешать Арине подать на победу в партии у Мартич шансов не было никаких.
Во втором сете Петра прилично подтянулась в плане игры, так что рассчитывать на столь же легкую победу, как в стартовом отрезке встречи, действительно не приходилось. В середине партии у Соболенко подвисла подача, но в напряженной борьбе она спасла гейм с брейк-поинта. Через несколько минут проблемы возникли уже у Мартич, которая отыграла 3 брейковых мяча, но на четвертом споткнулась.
Казалось, этот минимальный перевес в счете должен стать ключевым во встрече, но при подаче на матч Соболенко умудрилась провалить начало гейма и получить - 0:40. Думаете белорусскую теннисистку это смутило? Ничуть - 5 выигранных подряд розыгрышей и путевка во второй раунд турнира в Цинциннати у Арины в кармане.
Теперь Арине Соболенко предстоит сыграть с победительницей матча между Викторией Кузмовой и Сайсай Чжэн.
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