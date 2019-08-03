Арина Соболенко добилась волевой победы над Карлой Суарес-Наварро в четвертьфинале турнира в Сан Хосе.

(2) Арина Соболенко - (6) Карла Суарес-Наварро - 3:6, 6:2, 6:4
Арина Соболенко, на самом деле, провела крайне нестабильный поединок. Суарес-Наварро подвёл один из главных её козырей - умение связать руки соперницы и, добившись перевеса в счёте, довести дело до ума, а точнее, до итоговой победы. Ведь в стартовой партии матча у Соболенко действительно мало что получалось, так что Карла вполне заслуженно захватила инициативу и оставила за собой первый сет.
События в нем развивались по такому сценарию. Суарес-Наварро воспользовалась тем, что Соболенко не лучшим образом вошла в матч и не сразу словила ритм. Карла довольно быстро повела с брейком, но в середине партии Арина отставание ликвидировала. Правда, сразу после этого брейка белорусская теннисистка неожиданно посыпалась, дважды подряд упустила подачу и отдала, таким образом, сет Суарес-Наварро.
Но вот в начале второй партии сложилось сразу два фактора. И сама Арина смогла прибавить в стабильности, и Карла неожиданно стала раз за разом проваливаться. В итоге Соболенко заработала перевес сразу в два брейка, упустила одну свою подачу, но моментально ещё раз отличилась на приёме и вернула себе комфортное преимущество. С ним Арина и закончила сет в свою пользу.
Обмен брейками в самом начале решающей партии натолкнул на мысль о том, что этот отрезок встречи может пройти в формате качелей, но, на удивление, после того, как Соболенко получила минимальный перевес в счёте, белорусская теннисистка очень уверенно его удержала до самого конца встречи. Со счета 2:1 в пользу Арины теннисистки не заработали больше ни одного брейк-поинта.
Теперь в полуфинале турнира в Сан Хосе Арина Соболенко сыграет с Донной Векич из Хорватии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий