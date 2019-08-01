Арина Соболенко без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Сан Хосе.

(2) Арина Соболенко - (WC) Коко Вандевеге - 6:3, 6:3
Коко Вандевеге, конечно, может стать сложнейшей соперницей для любой теннисистки, даже для представительницы топ-10 мирового рейтинга, коей Арина Соболенко и является. Но для этого американке, проводившей всего второй матч в текущем сезоне, ещё необходимо набирать форму и возвращаться к белым кондициям. Сделать это за несколько встреч после возвращения в тур просто не представляется возможным. Поэтому белорусская теннисистка при всем ворохе собственных игровых проблем выглядела явным фаворитом противостояния.
Этот статус Арина начала оправдывать уже в самом дебюте поединка. Да, была парочка неприятных для самой Соболенко геймов, в которых она отыгрывала брейк-поинты, но с середины партии 2-я ракетка турнира в Сан Хосе полностью захватила инициативу, оформила два подряд брейка и вышла подавать на сет. Вандевеге одну упущенную подачу в самый последний момент ликвидировала, но полностью восстановить равновесие в счёте не смогла. Со второй попытки Соболенко таки поставила победную точку в стартовой партии.
Второй сет Арина начала также активно, но быстро повести в счёте, несмотря на 3 брейк-поинта уже в стартовом гейме, белорусская теннисистка не смогла. Правда, Коко таки начала сыпаться - в середине партии американка без борьбы отдала собственную подачу, ну а точку в матче Соболенко поставила ещё одним брейком под ноль.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Сан Хосе Арина Соболенко сыграет с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.
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