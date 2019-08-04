воскресенье, 4 августа 2019 г.

Арина Соболенко уверенно выходит в финал турнира в Сан Хосе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, получившая на соревнованиях в Сан Хосе 2-й номер посева, становится финалисткой турнира. В борьбе за выход в титульный матч Арина в двух партиях переиграла представительницу Хорватии Донну Векич занимающую 25-ю строчку текущего мирового рейтинга. Поединок просто изобиловал брейками, но что интересно, Соболенко всегда была на шаг впереди соперницы. На победу в матче Арина Соболенко потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(2) Арина Соболенко - (5) Донна Векич - 6:4, 6:3

 Стартовый сет поединка прошёл в настоящем обмене брейками. Если Соболенко смогла выиграть хотя бы стартовый гейм на собственной подаче, то Векич взяла её лишь с третьей попытки. Правда, добиться ощутимого перевеса в счёте Арине долгое время не удавалось. Трижды она вырывалась вперёд с брейком, и каждый раз тут же позволяла Векич вернуться в борьбу. Но вот четвёртый брейк в исполнении соперницы Донна отыграть просто не могла - этим успехом на приёме Арина и поставила победную точку в стартовой партии.

Второй сет обе теннисистки провели чуть стабильнее, но на общий сценарий игры это ничуть не повлияло. Снова именно Соболенко первой вырвалась вперёд с брейком, снова позволила сопернице отыграться, но опять достаточно быстро восстановила свой перевес. Белорусская теннисистка могла ставить победную точку в поединке ещё одним брейком, но не вопользовалась матч-боллом на приёме. Но уже через несколько минут Арина успешно подала на победу.

Теперь в финале турнира в Сан Хосе Арина Соболенко сыграет с китаянкой Сайсай Чжен, обыгравшей в своём полуфинале Марию Саккари из Греции.

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о 06:45
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