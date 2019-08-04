Арина Соболенко уверенно выходит в финал турнира в Сан Хосе.

(2) Арина Соболенко - (5) Донна Векич - 6:4, 6:3
Стартовый сет поединка прошёл в настоящем обмене брейками. Если Соболенко смогла выиграть хотя бы стартовый гейм на собственной подаче, то Векич взяла её лишь с третьей попытки. Правда, добиться ощутимого перевеса в счёте Арине долгое время не удавалось. Трижды она вырывалась вперёд с брейком, и каждый раз тут же позволяла Векич вернуться в борьбу. Но вот четвёртый брейк в исполнении соперницы Донна отыграть просто не могла - этим успехом на приёме Арина и поставила победную точку в стартовой партии.
Второй сет обе теннисистки провели чуть стабильнее, но на общий сценарий игры это ничуть не повлияло. Снова именно Соболенко первой вырвалась вперёд с брейком, снова позволила сопернице отыграться, но опять достаточно быстро восстановила свой перевес. Белорусская теннисистка могла ставить победную точку в поединке ещё одним брейком, но не вопользовалась матч-боллом на приёме. Но уже через несколько минут Арина успешно подала на победу.
Теперь в финале турнира в Сан Хосе Арина Соболенко сыграет с китаянкой Сайсай Чжен, обыгравшей в своём полуфинале Марию Саккари из Греции.
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