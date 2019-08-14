среда, 14 августа 2019 г.

Арина Соболенко спокойно обыграла Сайсай Чжэн и шагнула в третий раунд соревнований в Цинциннати.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно преодолела стадию второго круга соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати, на которых она получила 9-й номер посева. В двух партиях Арина переиграла китаянку Сайсай Чжэн, занимающую 39-ю строчку текущего мирового рейтинга. Несмотря на то, что Соболенко завершила каждый из сетов встречи с минимальным перевесом в один брейк, игровым преимуществом белорусская теннисистка владела практически весь матч. На выход в третий раунд турнира в Цинциннати Арина Соболенко потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(9) Арина Соболенко - Сайсай Чжэн - 6:4, 6:3

 Арина Соболенко сумела вырваться вперёд с брейком уже в самом дебюте поединка. Сайсай долгое время пыталась понять, как противостоять белорусской спортсменке и за это время вполне могла ещё раз упустить собственную подачу, но вовремя спохватилась и спасла очередной гейм с брейк-поинта.

А в середине сета без каких-либо предпосылок к этому Арина провалила свою подачу. Чжэн спадом воспользовалась идеально и вернулась в борьбу за партию, которая складывалась для неё далеко не лучшим образом. Цепкость китаянки помогла ей удержать следующую собственную подачу с двойного брейк-поинта, но долго тащить Сайсай просто не могла. Логичный брейк в исполнении Соболенко случился в самый подходящий момент - при приёме на партию. При этом подачу соперницы Арина взяла под ноль.

Вторая партия началась для Арины также удачно, как и стартовый отрезок встречи. Снова быстрый брейк в исполнении белорусской теннисистки, но на этот раз к своему преимуществу Соболенко отнеслась крайне ответственно. По сути, Сайсай не имела ни единой возможности отыграться.

Теперь в третьем раунде соревнований в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.

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о 20:34
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