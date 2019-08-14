Арина Соболенко спокойно обыграла Сайсай Чжэн и шагнула в третий раунд соревнований в Цинциннати.

(9) Арина Соболенко - Сайсай Чжэн - 6:4, 6:3
Арина Соболенко сумела вырваться вперёд с брейком уже в самом дебюте поединка. Сайсай долгое время пыталась понять, как противостоять белорусской спортсменке и за это время вполне могла ещё раз упустить собственную подачу, но вовремя спохватилась и спасла очередной гейм с брейк-поинта.
А в середине сета без каких-либо предпосылок к этому Арина провалила свою подачу. Чжэн спадом воспользовалась идеально и вернулась в борьбу за партию, которая складывалась для неё далеко не лучшим образом. Цепкость китаянки помогла ей удержать следующую собственную подачу с двойного брейк-поинта, но долго тащить Сайсай просто не могла. Логичный брейк в исполнении Соболенко случился в самый подходящий момент - при приёме на партию. При этом подачу соперницы Арина взяла под ноль.
Вторая партия началась для Арины также удачно, как и стартовый отрезок встречи. Снова быстрый брейк в исполнении белорусской теннисистки, но на этот раз к своему преимуществу Соболенко отнеслась крайне ответственно. По сути, Сайсай не имела ни единой возможности отыграться.
Теперь в третьем раунде соревнований в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий