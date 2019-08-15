Арина Соболенко в настоящей битве уступила Марии Саккари в третьем раунде турнира в Цинциннати.

Мария Саккари - (9) Арина Соболенко - 6:7(4), 6:4, 6:4
Практически мужской теннис показывали спортсменки в начале поединка. Подающая сторона владела огромным преимуществом, так что даже брейк-поинты стали возникать только к концу сета. А про выигранные на приёме геймы вообще говорить не приходилось. Если быть точнее, то Саккари идеальную игру на собственных подачах сохранила, а вот Соболенко для того, чтобы дотянуть до тай-брейка, пришлось приложить немало усилий.
Так, при счёте 4:5 у Арины подвисла подача и Саккари заработала первые во встрече брейк-поинты. Как вы понимаете, они в такой ситуации были ещё и сет-боллами для греческой теннисистки. Но Арина сначала спаслась со счёте 15:40, а потом и третий сет-поинт у соперницы ликвидировала. История повторилась на следующей подаче белорусской теннисистки - опять на табло 15:40, но снова Саккари может кусать себя за локти из-за нереализованного двойного сет-болла.
На тай-брейке, казалось, тоже именно Мария будет действовать стабильнее. Гречанка первой повела с мини-брейком, но Соболенко достаточно быстро отыгралась. Когда Мария восстановила свой перевес в счёте, Арина среагировала и вовсе блестяще - два выигранных на приёме розыгрыша и минимальный перевес в кармане белорусской спортсменки. Его Соболенко удержала до самого завершения тая.
Второй сет начался с ещё нескольких героически выигранных Ариной геймов на собственной подаче. Суммарно в дебюте партии Соболенко отыграла 6 брейк-поинтов. Казалось, Саккари находится в шаге от успеха на приёме и с минуты на минуту его оформит, но... Первый брейк во встрече удался как раз Соболенко. Арина, между прочим, реализовала свой первый во встрече брейк-поинт, а Саккари к тому моменту упустила уже 11.
Ещё 5 брейковых мячей Арина отыграла в затяжном гейме в середине второй партии. Но с 17-й попытки за матч Мария таки взяла подачу соперницы и выровняла счёт в сете. Через пару минут Соболенко будто подхватила от соперницы вирус и сама стала разбрасываться шансами. Отличиться на приёме Арине не помогли ни тройной брейк-поинт, ни четвёртая попытка, которая образовалась у белорусской теннисистки уже после того, как Саккари спаслась со счета 0:40. А спустя пару минут Мария и вовсе повела в счёте. Греческая спортсменка оформила сложный брейк и тут же подала на победу в сете.
В решающей партии Арина наладить игру на приёме уже не смогла. По привычке Соболенко обыграла ещё парочку брейковых мячей, но свою подачу в середине партии она таки упустила. Отыграть это отставание у белорусской теннисистки шансов не было просто никаких. И, получается, даже 20 отыгранных за матч брейк-поинтов не помогли Соболенко преодолеть стадию третьего круга. Но стоит взглянуть и на другую графу в статистике Арины. 17 двойных ошибок. Не будь их, и такого количества брейковых мячей отыгрывать не пришлось бы. Да и в целом, с чуть более чистой подачей встречу можно было повернуть и в другую сторону.
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Мария Саккари теперь сыграет с лидером посева австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая в не менее напряженном матче одолела Анетт Контавейт из Эстонии.
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