Элина Свитолина с четырёх матч-боллов упустила победу над Марией Саккари в четвертьфинале турнира в Сан Хосе.

(7) Мария Саккари - (1) Элина Свитолина - 1:6, 7:6(3), 6:3
Казалось бы прописные истины - играть до того момента, когда арбитр на вышке огласит "гейм, сет, матч", не выключается из борьбы до последней секунды. Я не скажу, что Свитолина раньше времени начала праздновать выход в полуфинал турнира в Сан Хосе, но та запредельная уверенность, с которой Элина лидировала в матче до концовки второго сета, конечно, давала украинской теннисистке вполне объективные поводы немного расслабиться.
Стартовый сет встречи вообще можно назвать полноценным разгромом. Элина начала матч сразу с двух брейков, упустила одну собственную подачу, но тут же снова вернула нити игры в свои руки. До конца партии Свитолина ещё дважды брала геймы на приёме и в итоге отпраздновала комфортную победу в сете.
Во второй партии Саккари немного пришла в себя, но Свитолина снова довольно быстро вырвалась вперёд в счёте. Элина вышла подавать на победу, и именно в этот момент начались проблемы. Сначала украинская теннисистка ликвидировала 4 брейк-поинта, потом и сама начала добираться до матч-боллов. Саккари цеплялась, как могла, но и сама Элина недостаточно надавила на соперницу в решающий момент. Мария отыграла 3 матч-поинта и в итоге сделала обратный брейк в ключевой момент встречи.
Саккари, конечно прилично прибавила, уверенности такой камбек тоже придал, но могла Свитолина заканчивать поединок и в следующем гейме на приёме. Мария доигралась до брейк-поинта, который был матч-боллом для украинки, но и тут Саккари спаслась и взяла подачу. Это уже можно было называть полноценным переломом во встрече. Мария даже повела с брейком и сама вышла подавать на сет, но Элина перевела партию на тай-брейк, который, правда, проиграла.
Решающий сет Свитолина снова начинает с брейка, но игровой перевес полностью перешёл к Саккари. Мария быстро отыгралась, сама вырвалась вперёд с геймом на приёме в активе и удержала этот перевес до победного завершения встречи.
Теперь в полуфинале турнира в Сан Хосе Мария Саккари сыграет с китаянкой Сайсай Чжен.
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