Энди Маррей проигрывает в первом раунде турнира в Уинстон-Сэйлеме.

Теннис Сандгрен - (WC) Энди Маррей - 7:6(8), 7:5
В стартовой партии единственный шанс отличиться на приёме был как раз у Маррея, который уже в первом гейме встречи смог навязать борьбу сопернику. Энди даже до брейк-поинта добрался, но в итоге затяжной гейм остался за Сандгреном. Больше даже видимость борьбы на приёме создать до конца сета не удалось никому. Ну а на сложном тай-брейке Теннис смог оформить победу в партии.
Казалось, что Маррей растратил все силы в стартовом сете. Как минимум, в начале второй партии британец дважды упустил собственную подачу и отпустил соперника в серьёзный отрыв. Но в тот момент, когда многие уже готовы были покидать арену, Энди перевернул ход встречи. Сначала отыграл первый брейк, а потом, уже во время подачи соперником на победу, и второй.
Правда, Энди потратил слишком много сил на спасение матча. Сразу же после камбека Маррей ещё раз упустил собственную подачу и ликвидировать это отставание уже не сумел. Со второй попытки Теннис Сандгрен таки подал на победу. Во втором раунде турнира в Уинстон-Сэйлеме американец сыграет со 2-й ракеткой турнира Денисом Шаповаловым.
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