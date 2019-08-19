Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Бронксе.

(9) Александра Саснович - Полина Херцог - 6:3, 6:2
В самом начале поединка теннисистки устроили настоящий обмен брейками. Дважды Херцог вырывалась вперёд с геймом на приёме в активе, но Саснович не давала сопернице развить преимущество и тут же отыгрывалась. Брейк-поинты случались фактически в каждом гейме и в дальнейшем, но взять подачу соперницы ещё раз удалось именно Александре, которая сразу же после брейка успешно подала на победу в первом сете.
Вторая партия началась с удивительного рынка в исполнении белорусской теннисистки. Александра смогла повести в счёте сразу с двумя брейками и даже сократить отставание Полина не смогла. В итоге, так и не дав сопернице навязать хотя бы видимость борьбы на приёме Саснович спокойно довела поединок до победы.
Во втором раунде соревнований в Бронксе Александра Саснович сыграет с победительницей матча между двумя квалифайерами - Магдой Линетт и Кайей Канепи.
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