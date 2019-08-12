понедельник, 12 августа 2019 г.

Александра Саснович успешно стартовала на соревнованиях в Цинциннати.

Белорусская теннисистка Александра Саснович шагнула во второй раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати. На старте турнира Александра в крайне неровном поединке переиграла представительницу Австралии Астру Шарму, начинавшую свой путь еще с сита квалификации. На то, чтобы сломить сопротивление 99-й ракетки мира, Саснович понадобились 3 партии и чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.

Александра Саснович - (Q) Астра Шарма - 6:1, 4:6, 6:1

Нельзя даже сказать, что Саснович успешно начала матч. Нет, два быстрых брейка в дебюте противостояния, и еще один, для закрепления успеха в самой концовке стартовой партии - это ли не успех. Суть в том, что не совсем соответствует действительности слово "начала", потому что громила соперницу Александра вплоть, практически, до середины второго сета. После уверенной победы в стартовом отрезке поединка белорусская теннисистка повела с быстрым брейком и во второй партии, но...

Но тут Саснович будто перемкнуло. Нет, обратный брейк в исполнении Астры еще не означал автоматического возвращения австралийской теннисистки в борьбу. Но вот после второго успеха на приеме в исполнении Шармы стало очевидно, что нити игры ускользают из рук Александры. К счастью белорусских поклонников тенниса, спад ограничился потерянным вторым сетом.

Уже в дебюте решающего отрезка матча Саснович снова повела игру так, как ей того хотелось. Опять 2 быстрых брейка в исполнении Александры и Шарма, на самом деле, должна радоваться, что ей удалось избежать баранки в третьей партии - матч-болл у белорусской теннисистки на приеме был, но Астра таки взяла гейм престижа.

Во втором раунде соревнований в Цинциннати Александра Саснович сыграет со 2-й ракеткой турнира и лидером текущего мирового рейтинга японской теннисисткой Наоми Осакой. 

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о 22:59
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