Серена Уильямс добилась волевой победы над Марией Боузковой в полуфинале турнира в Торонто.

Американка Серена Уильямс, получившая на турнире категории WTA Premier 5 в канадском Торонто 8-й номер посева, становится финалисткой соревнований. В борьбе за выход в титульный матч турнира Уильямс-младшая в трех сетах обыграла чешскую спортсменку Марию Боузкову, начинавшую выступления в Канаде ещё с сита квалификации и занимающую достаточно скромную 91-ю строчку текущего мирового рейтинга. Боузкова разгромно выиграла стартовый сет трижды отличившись на приёме. Но с середины второй партии Серена полностью перехватила инициативу во встрече и за 1 час и чуть менее чем 50 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(8) Серена Уильямс - (Q) Мария Боузкова - 1:6, 6:3, 6:3
Трофей соревнований в Торонто Серена Уильямс разыграет в матче с местной теннисисткой Бьянкой Андрееску, обыгравшей в своём полуфинале ещё одну американку Софью Кенин
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