Серена Уильямс в напряженной борьбе обыграла юную соотечественницу во втором раунде US Open - 2019.

(8) Серена Уильямс - (WC) Кэтрин МакНелли - 5:7, 6:1, 6:3
Далеко не так уверенно, как в поединке с Марией Шараповой на старте US Open - 2019, Серена Уильямс разобралась со своей соперницей по второму кругу домашнего мейджора. Что ни говори, но на корт Уильямс-младшая вышла явно не с тем настроем, который помог ей уничтожить россиянку в первом раунде соревнований. За довольно длительную раскачку Серена поплатилась проигранный стартовой партией, но затем, взяв себя в руки, 8-я ракетка турнира, конечно, очень наглядно показала всю разницу в классе с соперницей.
МакНелли очень добротно провела стартовый сет поединка. По сути юная американка провалилась лишь однажды, но даже в той ситуации Кэтрин сумела выпутаться и защитить собственный гейм. Случился этот провал уже в тот момент, когда МакНелли вышла подавать на победу в партии. За минуту до этого она помешала Уильямс подать на тай-брейк, оформила первый в матче успех на приёме и была готова ставить точку в сете. Серена отдавать партию была явно не согласна и заработала тройной брейк-поинт, но ни одним из этих мячей легендарная американка не воспользовалась. Кэтрин методично отыграла брейк-поинт за брейк-поинтом и повела в счёте по сетам.
Серена, конечно, попробовала сразу же усилить игру в дебюте второй партии, но Кэтрин держалась молодцом. Лишь в середине сета Уильямс добилась своего, впервые во встрече отличилась на приёме и этот брейк, конечно, слегка надломил МакНелли. Серена могла ставить точку во втором сете ещё одним успехом на подаче соперницы, но Кэтрин спаслась с четырёх сет-боллов. Правда, помешать Уильямс-младшей подать на партию МакНелли уже не смогла.
Ну а в третьем сете Серена взялась за дело с полной выкладкой. Уильямс быстро повела сразу с двумя брейками, а потом и третий под самый занавес поединка оформила. Кэтрин, которая и так потратила немало сил на то, чтобы держаться на равных с легендарной соперницей целых полтора сета, в решающем отрезке встречи поделать с Сереной уже не могла ровным счётом ничего.
В третьем раунде US Open - 2019 Серена Уильямс сыграет с победительницей матча между Шувей Се и Каролиной Муховой.
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