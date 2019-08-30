Серена Уильямс спокойно обыграла Каролину Мухову и вышла в четвёртый раунд US Open - 2019.

(8) Серена Уильямс - Каролина Мухова - 6:3, 6:2
Серена Уильямс несмотря на невысокий процент первой подачи, перевес двойных ошибок над эйсами и в целом достаточное количество оплошностей, провела очередной очень качественный, в первую очередь в плане результата, поединок на US Open - 2019. Каролина Мухова, конечно, тоже старалась выдавить из себя максимум, но даже этого не хватило для того, чтобы оказать достойное сопротивление американке.
В стартовой партии Серена практически сразу начала прощупывать слабые места в подаче соперницы и быстро стала зарабатывать брейк-поинты. Мухова героически отыгрывалась - в двух подряд геймах Каролина спасалась с брейк-поинтов, но на концовку сета не хватило ни сил, ни концентрации. Уильямс повела с брейком, отыграла первый брейк-поинт на собственной подаче, а затем под ноль отличилась на приёме. Этим брейком Серена и поставила точку в стартовой партии.
Второй сет американка начала с брейка и, казалось, матч можно было бы завершать уже в этот момент. Но в середине партии Мухова впервые добротно зацепилась на приёме и оформила обратный брейк. Правда, возродить интригу в матче чешской теннисистке это не особо помогло. Уильямс в ответ дважды отличилась на приёме и спокойно завершила поединок в свою пользу.
В четвертом раунде US Open - 2019 Серена Уильямс сыграет с Петрой Мартич.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий