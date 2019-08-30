пятница, 30 августа 2019 г.

Серена Уильямс спокойно обыграла Каролину Мухову и вышла в четвёртый раунд US Open - 2019.

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает успешные выступления на домашнем мейджоре. На стадии третьего раунда Открытого Первенства США Серена в двух партиях обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, занимающую на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. На выход в 1/8 финала последнего в сезоне Турнира Большого Шлема Уильямс-младшая потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.


(8) Серена Уильямс - Каролина Мухова - 6:3, 6:2

 Серена Уильямс несмотря на невысокий процент первой подачи, перевес двойных ошибок над эйсами и в целом достаточное количество оплошностей, провела очередной очень качественный, в первую очередь в плане результата, поединок на US Open - 2019. Каролина Мухова, конечно, тоже старалась выдавить из себя максимум, но даже этого не хватило для того, чтобы оказать достойное сопротивление американке.

В стартовой партии Серена практически сразу начала прощупывать слабые места в подаче соперницы и быстро стала зарабатывать брейк-поинты. Мухова героически отыгрывалась - в двух подряд геймах Каролина спасалась с брейк-поинтов, но на концовку сета не хватило ни сил, ни концентрации. Уильямс повела с брейком, отыграла первый брейк-поинт на собственной подаче, а затем под ноль отличилась на приёме. Этим брейком Серена и поставила точку в стартовой партии.

Второй сет американка начала с брейка и, казалось, матч можно было бы завершать уже в этот момент. Но в середине партии Мухова впервые добротно зацепилась на приёме и оформила обратный брейк. Правда, возродить интригу в матче чешской теннисистке это не особо помогло. Уильямс в ответ дважды отличилась на приёме и спокойно завершила поединок в свою пользу.

В четвертом раунде US Open - 2019 Серена Уильямс сыграет с Петрой Мартич.

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о 23:19
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