Мария Шарапова менее чем за час потерпела разгромное поражение от Серены Уильямс на старте US Open.

(8) Серена Уильямс - Мария Шарапова - 6:1, 6:1
"Я здесь для того, чтобы побеждать... ". "Если ты не можешь подавать, все довольно непросто". Вы и сами можете прекрасно догадаться кому из сегодняшних соперниц принадлежит какая фраза на послематчевой пресс-конференции. Серена действительно вышла на поединок предельно заряженной и мотивированной. Такое впечатление, что имя стартовой соперницы в Нью-Йорке стало для неё дополнительным раздражителем, а вот Шарапова... Нет, настрой на игру у Марии присутствовал. Как минимум по стартовым геймам матча такой вывод можно было сделать. Но вот подкрепить его мало-мальски пристойной игрой не получилось.
Серена захватила инициативу уже после парочки пристрелочных геймов и, по сути, не отдавала её до самого конца поединка. Порой случались эпизоды, в которых Уильямс-младшая уничтожала Марию фактически стоя на месте. Шарапова носилась от края до края корта, а Серена, делая по шагу-два за розыгрыш зарабатывала красивейшее очко. Иногда и этого не приходилось делать, потому как россиянка ошибалась намного раньше.
Кстати, про ошибки. Сегодня тех же двойных у Марии было непривычно мало - всего 3. Но стоит признать, что Шарапова просто не успела настрелять больше - уж слишком скоротечным получился матч. Затянуть его Мария могла разве что по ходу второй партии, когда дважды навязала сопернице борьбу на приёме, но Серена спаслась сначала с двойного брейк-поинта, а потом, через пару геймов, и 3 брейковых мяча отыграла.
Последняя победа Шараповой в противостояниях с Сереной продолжает датироваться 2004-м годом. И есть ощущение, что для американки это остаётся принципиальной позицией - на корте Марии не проигрывать. Будут сомнения в форме, Уильямс снимется, как это уже недавно было. А вот сегодня никаких предпосылок к этому не было, поэтому американка просто вышла на корт и сделала то, чего от неё ожидала публика.
Во втором раунде US Open - 2019 Серена Уильямс сыграет со своей соотечественницей Кэти МакНелли.
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