Мария Шарапова с трудовой победы над Элисон Риске начинает выступления в Цинциннати.

(WC) Мария Шарапова - (WC) Элисон Риске - 6:3, 7:6(4)
Мария Шарапова стала соперницей Эшли Барти по второму раунду турнира в Цинциннати. Конечно, держать в голове потенциального оппонента ещё до начала стартового поединка на турнире, было не совсем правильно. Но сейчас уже можно анонсировать встречу, в которой россиянке предстоит испытание в лице спортсменки только-только потерявшей первую строчку мирового рейтинга. Будет, как минимум, любопытно посмотреть на эту проверку сил накануне US Open.
Что же касается первого матча Шараповой в Цинциннати, лёгкой прогулки из него не получилось, да никто, собственно и не ожидал. Риске - теннисистка, способная потрепать нервы даже настоящим топ-соперницам, так что даже с явным фаворитом встречи определиться до её начала было весьма проблематично. В равной борьбе, по сути, и начался матч. Было по одному гейму на приёме у каждой спортсменки, в котором можно было рассчитывать на успех, но Элисон и Мария по брейк-поинта упустили. В остальном же подающая сторона уверенно набирала очки.
И вот тут случился настоящий провал от американки. Риске проиграла собственную подачу под ноль и, таким образом, Шарапова тут же получила возможность подавать на партию. Мария с задачей справилась, но совсем не просто - россиянке пришлось отыгрывать брейк-поинт, а ключевым в этом гейме стал лишь пятый сет-болл у Шараповой.
Ну а во второй партии события развивались уже намного быстрее и интереснее. С самого начала сета с брейком сумела вырваться вперёд американская теннисистка, но уже в середине партии Элисон перевес упустила. Шарапова оформила обратный брейк, но тут же снова упустила собственный гейм. Это означало, что Риске получила возможность подавать на партию, но Маша сначала помешала сопернице это сделать, а потом и второй брейк подряд оформила, причём на этот раз под ноль.
Теперь уже Шарапова получила возможность подавать на победу, только не в партии, а и во всем поединке, но с матч-болла умудрилась проиграть гейм. Правда, на тай-брейке, до которого докатился сет, Мария с самого начала захватила инициативу и воплотила её в уверенную победу.
Предстоящий поединок против Эшли Барти станет для россиянки настоящим испытанием, но, давайте себе признаемся, что не только для неё.
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