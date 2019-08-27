Старт Рафаэля Надаля и Наоми Осаки, белорусское дерби между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко. Расписание US Open - 2019 на 27 августа.

US Open - 2019
Расписание 2-го игрового дня
27 августа
Arthur Ashe Stadium
Наоми Осака - Анна Блинкова - начало в 19:00
Томаш Фаббиано - Доминик Тим
Джон Миллман - Рафаэль Надаль - начало в 02:00
Слоан Стивенс - Анна Калинская
Louis Armstrong Stadium
Стефанос Циципас - Андрей Рублев
Симона Халеп - Николь Гиббс
Анасатсия Потапова - Кори Гауфф - не ранее 22:00
Арина Соболенко - Виктория Азаренко - начало в 02:00
Стив Джонсон - Ник Киргиос
Grandstand
Элисон Риске - Гарбинье Мугуруса
Джон Изнер - Гильермо Гарсия-Лопез
Каролин Возняцки - Яфань Ван
Денис Шаповалов - Феликс Оже-Алиассим
Court 17
Дениса Аллертова - Петра Квитова
Паула Бадоса-Хиберт - Кики Бертенс
Александр Зверев - Раду Албот
Иво Карлович - Френсис Тиафо - не ранее 00:00
Court 5
Мэнди Минелла - Белинда Бенчич
Мартин Клижан - Марин Чилич
Жо-Вильфред Тсонга - Теннис Сандгрен
Кристи Ан - Светлана Кузнецова
Court 10
Юлия Гергес - Наталья Вихлянцева
Кети Волынец - Бьянка Андрееску
Хен Чон - Эрнесто Эскобедо
Гаэль Монфис - Альберт Рамос-Винольяс
Court 13
Андреа Петкович - Микаэла Бузарнеску
Кайл Эдмунд - Пабло Андухар
Ллойд Харрис - Егор Герасимов
Юлия Путинцева - Мэдисон Бренгл
Court 4
Михаил Кукушкин - Роберто Баутиста-Агут
Филипп Крайинович - Седрик Марсель Штебе
Тимеа Бабош - Карла Суарес-Наварро
Кристина Плишкова - Диана Парри
Court 6
Александра Крунич - Алена Остапенко
Жоао Соуза - Джордан Томпсон
Анетт Контавейт - Сара Соррибес-Тормо
Танасси Коккинакис - Илья Ивашка
Court 7
Ализе Корне - Джессика Пегула
Фернандо Вердаско - Тобиас Камке
Тейлор Таунсенд - Катерина Козлова
Брайден Шнур - Бенуа Пэр
Court 8
Алексей Попырин - Федерико Дельбонис
Сию Ван - Кирстен Флипкенс
Юго Умбер - Мариуш Копил
Court 9
Лоренцо Сонего - Марсель Гранольерс
Кайя Канепи - Татьяна Мария
Элизе Мертенс - Джил Тайхман
Антуан Хоанг - Леонардо Майер
Court 11
Маттео Берреттини - Ришар Гаске
Даниэль Коллинз - Полона Херцог
Диего Шварцман - Робин Хаазе
Сорана Кырстя - Катерина Синякова
Court 12
Бйорн Фратанджело - Жиль Симон
Вашек Поспишил - Карен Хачанов
Ричел Хогенкамп - Донна Векич
Алена Большова - Барбора Стрыцова
Court 14
Александр Бублик - Сантьяго Хиральдо
Паулин Парментье - Анастасия Павлюченкова
Айла Томльянович - Мария Боузкова
Хенри Лааксонен - Марко Чеккинато
Court 15
Франческа ди Лоренцо - Вероника Кудерметова
Астра Шарма - Магда Линетт
Ян-Леннар Штруфф - Каспер Рууд
Йозеф Ковалик - Альяж Бедене
Начало матчей на всех кортах, кроме центрального, запланировано на 18:00
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий