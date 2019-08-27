вторник, 27 августа 2019 г.

Старт Рафаэля Надаля и Наоми Осаки, белорусское дерби между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко. Расписание US Open - 2019 на 27 августа.

Во второй игровой день Открытого Первенства США сыграет немало топовых теннисистов. Естественно, пристально следить будем за поединками с участием Рафаэля Надаля и Наоми Осаки. Но не забываем и о матчах Доминика Тима, Стефаноса Циципаса, Симоны Халеп и, конечно же, о белорусском дерби между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко. Из украинских спортсменов во вторник сыграет лишь Катерина Козлова, поскольку еще одна наша представительница в Нью-Йорке - Леся Цуренко - снялась с турнира из-за травмы.


US Open - 2019
Расписание 2-го игрового дня
27 августа

 Arthur Ashe Stadium

Наоми Осака - Анна Блинкова - начало в 19:00
Томаш Фаббиано - Доминик Тим
Джон Миллман - Рафаэль Надаль - начало в 02:00
Слоан Стивенс - Анна Калинская

Louis Armstrong Stadium

Стефанос Циципас - Андрей Рублев
Симона Халеп - Николь Гиббс
Анасатсия Потапова - Кори Гауфф - не ранее 22:00
Арина Соболенко - Виктория Азаренко - начало в 02:00
Стив Джонсон - Ник Киргиос

Grandstand

Элисон Риске - Гарбинье Мугуруса
Джон Изнер - Гильермо Гарсия-Лопез
Каролин Возняцки - Яфань Ван
Денис Шаповалов - Феликс Оже-Алиассим

Court 17

Дениса Аллертова - Петра Квитова
Паула Бадоса-Хиберт - Кики Бертенс
Александр Зверев - Раду Албот
Иво Карлович - Френсис Тиафо - не ранее 00:00

Court 5

Мэнди Минелла - Белинда Бенчич
Мартин Клижан - Марин Чилич
Жо-Вильфред Тсонга - Теннис Сандгрен
Кристи Ан - Светлана Кузнецова

Court 10

Юлия Гергес - Наталья Вихлянцева
Кети Волынец - Бьянка Андрееску
Хен Чон - Эрнесто Эскобедо
Гаэль Монфис - Альберт Рамос-Винольяс

Court 13

Андреа Петкович - Микаэла Бузарнеску
Кайл Эдмунд - Пабло Андухар
Ллойд Харрис - Егор Герасимов
Юлия Путинцева - Мэдисон Бренгл

Court 4

Михаил Кукушкин - Роберто Баутиста-Агут
Филипп Крайинович - Седрик Марсель Штебе
Тимеа Бабош - Карла Суарес-Наварро
Кристина Плишкова - Диана Парри

Court 6

Александра Крунич - Алена Остапенко
Жоао Соуза - Джордан Томпсон
Анетт Контавейт - Сара Соррибес-Тормо
Танасси Коккинакис - Илья Ивашка

Court 7

Ализе Корне - Джессика Пегула
Фернандо Вердаско - Тобиас Камке
Тейлор Таунсенд - Катерина Козлова
Брайден Шнур - Бенуа Пэр

Court 8

Алексей Попырин - Федерико Дельбонис
Сию Ван - Кирстен Флипкенс
Юго Умбер - Мариуш Копил

Court 9

Лоренцо Сонего - Марсель Гранольерс
Кайя Канепи - Татьяна Мария
Элизе Мертенс - Джил Тайхман
Антуан Хоанг - Леонардо Майер

Court 11

Маттео Берреттини - Ришар Гаске
Даниэль Коллинз - Полона Херцог
Диего Шварцман - Робин Хаазе
Сорана Кырстя - Катерина Синякова

Court 12

Бйорн Фратанджело - Жиль Симон
Вашек Поспишил - Карен Хачанов
Ричел Хогенкамп - Донна Векич
Алена Большова - Барбора Стрыцова

Court 14

Александр Бублик - Сантьяго Хиральдо
Паулин Парментье - Анастасия Павлюченкова
Айла Томльянович - Мария Боузкова
Хенри Лааксонен - Марко Чеккинато

Court 15

Франческа ди Лоренцо - Вероника Кудерметова
Астра Шарма - Магда Линетт
Ян-Леннар Штруфф - Каспер Рууд
Йозеф Ковалик - Альяж Бедене

Начало матчей на всех кортах, кроме центрального, запланировано на 18:00



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о 12:31
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