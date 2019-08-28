Роджер Федерер и Новак Джокович на центральном корте, битва Элины Свитолиной с Винус Уильямс.Расписание US Open - 2019 на 28 августа.

US Open - 2019
Расписание 3-го игрового дня
28 августа
Arthur Ashe Stadium
Мариам Болквадзе - Каролина Плишкова - начало в 19:00
Роджер Федерер - Дамир Джумхур
Новак Джокович - Хуан Игнасио Лондеро - не ранее 02:00
Серена Уильямс - Кетрин МакНелли
Louis Armstrong Stadium
Бредли Клан - Кеи Нишикори
Элина Свитолина - Винус Уильямс
Лин Чжу - Мэдисон Киз
Лорен Дэвис - Эшли Барти - не ранее 02:00
Борна Чорич - Григор Димитров
Grandstand
Йоханна Конта - Маргарита Гаспарян
Уго Дельен - Даниил Медведев
Стэн Вавринка - Жереми Шарди
Софья Кенин - Лаура Зигемунд
Court 17
Алисон ван Эйтванк - Цзянь Ван
Петра Мартич - Ана Богдан
Денис Кудла - Душан Лайович
Рейли Опелка - Доминик Копфер - не ранее 00:00
Court 5
Кристиан Гарин - Алекс де Минаур
Екатерина Александрова - Шуай Чжан
Мария Саккари - Шуай Пенг
Дженсон Бруксби - Николоз Басилашвили
Court 10
Кристина Младенович - Фиона Ферро
Фелисиано Лопез - Йошихито Нишиока
Ребекка Петерсон - Даяна Ястремская
Пабло Карреньо-Буста - Ричардас Беранкис
Court 13
Онс Жабер - Александра Саснович
Даниэль Эванс - Люка Пуйе
Ига Святек - Анастасия Севастова
Грегуар Баррере - Давид Гоффин
Court 4
Адриан Маннарино/Жиль Симон - Равен Клаасен/Майкл Винус
Бьянка Андрееску/Шарон Фичман - Уитни Осигве/Тейлор Таунсенд
Каролина Мухова - Шувей Се
Маркус Даниэль/Кен Скупски - Мариуш Копил/Ник Киргиос
Эри Озуми/Макото Ниномийя - Алекса Гуарачи/Бернарда Пера
Court 6
Люк Бембридж/Бен Маклахклан - Тай Сон Квятковски/Ноа Рубин
Дженнифер Бреди/Элисон Риске - Ралука Олару/Чжаоксюань Ян
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Рохан Бопана/Денис Шаповалов
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Джессика Мур/Джулиана Олмос
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - Сандер Жиль/Йоран Влиген
Court 7
Латиша Чан/Иван Додиг - Мария Хосе Мартинез Санчез/Нил Скупски
Симона Халеп/Хориа Текау - Габриэла Дабровски/Мате Павич
Хуберт Гуркач/Вашек Поспишил - Боб Брайан/Майк Брайан
Николас Монро/Теннис Сандгрен - Раду Албот/Малек Жазири
Кристи Ан/Кристина МакХейл - Хейли Баптист/Эмма Наварро
Court 8
Никола Мектич/Франко Скугор - Джон-Патрик Смит/Джордан Томпсон
Николь Меличар/Квета Пешке - Нао Хибино/Мийю Като
Марко Чеккинато/Андреас Сеппи - Пабло Андухар/Фернандо Вердаско
Йозеф Ковалик/Альберт Рамос-Винольяс - Роберт Линдстедт/Филипп Освальд
Court 9
Лара Арруабаррена/Кейтлин Кристиан - Йинь-Йинь Дуань/Шуай Чженг
Далила Якупович/Сабрина Сантамария - Франческа ди Лоренцо/Анн Ли
Роман Ебавы/Матве Миделькооп - Робин Хаазе/Уэсли Коолхоф
Кирстен Флипкенс/Йоханна Ларссон - Виктория Кузмова/Александра Саснович
Court 11
Десирей Кравчук/Джессика Пегула - Каролин Долхайд/Ваня Кинг
Райан Харрисон/Сэм Куэрри - Раджив Рам/Джое Солсбери
Пабло Куэвас - Камил Майхржак
Александр Бублик/Джон Миллман - Эван Кинг/Хантер Риз
Court 12
Усве Майтане Арконада/Хейли Картер - Надежда Киченок/Эбигейл Спирс
Ракель Атаво/Айша Мухаммад - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт
Миомир Кецманович - Паоло Лоренци
Эбигейл Форбс/Алекса Ноел - Виктория Голубич/Сара Соррибес-Тормо
Court 14
Уго Нис/Дивиж Шаран - Роберто Карбальес-Баена/Федерико Дельбонис
Оливье Марах/Юрген Мельцер - Михаил Кукушкин/Андрей Рублев
Андрес Молтени/Игор Зеленай - Леонардо Майер/Жоао Соуза
Анна Блинкова/Яфань Ван - Элизе Мертенс/Арина Соболенко
Court 15
Остин Крайчек/Эдуард Роже-Васселин - Ласло Дьере/Янко Типсаревич
Людмила Киченок/Алена Остапенко - Катерина Козлова/Анастасия Потапова - не ранее 19:30
Марсель Аревало/Джонни О`Мара - Бенуа Пэр/Миша Зверев
Анна-Лена Гренефельд/Деми Шуурс - Ализе Корне/Фиона Ферро
Начало матчей на всех кортах, кроме центрального, запланировано на 18:00
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