Роджер Федерер, Новак Джокович и Серена Уильямс на центральном корте, украинское дерби Свитолиной и Ястремской. Расписание US Open - 2019 на 30 августа.

US Open - 2019
Расписание 5-го игрового дня
30 августа
Arthur Ashe Stadium
Роджер Федерер - Даниэль Эванс - начало в 19:00
Серена Уильямс - Каролина Мухова - не ранее 20:30
Софья Кенин - Мэдисон Киз - начало в 02:00
Новак Джокович - Денис Кудла
Louis Armstrong Stadium
Онс Жабер - Каролина Плишкова
Мария Саккари - Эшли Барти
Стэн Вавринка - Паоло Лоренци - не ранее 21:30
Элина Свитолина - Даяна Ястремская - начало в 02:00
Фелисиано Лопез - Даниил Медведев
Grandstand
Алекс де Минаур - Кеи Нишикори
Йоханна Конта - Шуай Чжанг
Фиона Ферро - Цзянь Ван
Доминик Копфер - Николоз Басилашвили
Court 17
Бетани Маттек-Сэндз/Коко Вандевеге - Магда Линетт/Ига Святек
Пабло Карреньо-Буста - Давид Гоффин - не ранее 19:30
Григор Димитров - Камил Майхржак
Кирстен Флипкенс/Эдуард Роже-Васселин - Коко Вандевеге/Максим Кресси
Court 5
Ричардас Беранкис/Хуан Игнасио Лондеро - Максим Кресси/Киган Смит
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Пабло Куэвас/Стив Джонсон
Кори Гауфф/Кэтрин МакНелли - Юлия Гергес/Катерина Синякова - не ранее 21:00
Маркус Даниэль/Кен Скупски - Мариуш Копил/Ник Киргиос
Анна Лена Гренефельд/Деми Шуурс - Ализе Корне/Фиона Ферро
Court 10
Анна Блинкова/Яфань Ван - Элизе Мертенс/Арина Соболенко
Петра Мартич - Анасасия Севастова - не ранее 19:30
Жереми Шарди/Фабрис Мартин - Жан Жюльен Ройер/Хориа Текау
Людмила Киченок/Алена Остапенко - Катерина Козлова/Анастасия Потапова
Симона Халеп/Хориа Текау - Габриэла Дабровски/Мате Павич
Court 13
Анна Лена Фридзам/Лаура Зигемунд - Вероника Кудерметова/Галина Воскобоева
Далила Якупович/Сабрина Сантамария - Франческа ди Лоренцо/Анн Ли
Йинь-Йинь Дуань/Марсело Демолинер - Лаура Зигемунд/Андреас Мис
Марко Чеккинато/Андреас Сеппи - Пабло Андухар/Фернандо Вердаско
Каролина Мухова/Джил Тайхман - Корнелия Листер/Рената Воракова
Court 4
Мэдисон Бренгл/Эна Шибахара - Екатерина Александрова/Оксана Калашникова
Габриэла Дабровски/Йифань Сю - Лидия Марозова/Катарина Среботник
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Джессика Мур/Джулиана Олмос - не ранее 21:00
Онс Жабер/Фанни Столар - Люси Градецка/Андреа Клепач
Даниэль Коллинз/Эллен Перез - Саманта Стосур/Шуай Чжанг
Court 6
Шуко Аояма/Александра Крунич - Ребекка Петерсон/Тамари Цидансек
Марсело Аревало/Джонни О`Мара - Бенуа Пэр/Миша Зверев
Ракель Атаво/Айша Мухаммад - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт
Адриан Маннирино/Жиль Симон - Равен Клаасен/Майкл Винус
Десирей Кравчик/Джое Солсбери - Хейли Баптист/Дженсон Бруксби
Court 7
Шуай Пенг/Алисия Росольска - Дарья Юрак/Мария Хосе Мартинес Санчез
Дженнифер Бреди/Элисон Риске - Ралука Олару/Яфань Ван
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Рохан Бопана/Денис Шаповалов
Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску - Виктория Азаренко/Эшли Барти
Даниэль Эванс/Камерон Норри - Тим Путц/Ян-Леннар Штруфф
Court 9
Никола Мектич/Франко Скугор - Джон Патрик Смит/Джордан Томпсон
Бьянка Андрееску/Шарон Фичман - Уитни Осигве/Тейлор Таунсенд - не ранее 19:30
Николас Монро/Теннис Сандгрен - Раду Албот/Малек Жазири - не ранее 21:00
Гвидо Пелья/Диего Шварцман - Алекс де Минаур/Матт Рейд
Court 11
Денис Молчанов/Артем Ситак - Лукаш Кубот/Марсело Мело
Кристи Ан/Кристина МакХейл - Хейли Баптист/Эмма Наваро
Хуберт Гуркач/Вашек Поспишил - Боб Брайан/Майк Брайан - не ранее 21:00
Критстина МакХейл/Райан Харрисон - Квета Пешке/Уэсли Коолхоф
Латиша Чан/Иван Додиг - Мария Хосе Мартинес Санчез/Нил Скупски
Court 12
Лорен Дэвис/Мария Санчез - Шувей Сэ/Барбора Стрыцова
Мате Павич/Бруно Соареш - Кристиан Гарин/Николас Харри
Оливье Марах/Юрген Мельцер - Михаил Кукушкин/Андрей Рублев
Николь Меличар/Бруно Соареш - Шувей Се/Чен-Перг Се
Моник Адамчак/Синьюн Хан - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова
Court 14
Кирстен Флипкенс/Йоханна Ларссон - Виктория Кузмова/Александра Саснович
Гильермо Дюран/Леандр Пайес - Миомир Кецманович/Каспер Рууд
Александр Бублик/Джон Миллман - Эван Кинг/Хантер Рисе
Натела Джаламидзе/Елена Рыбакина - Мария Саккари/Айла Томльянович
Начало матчей на всех кортах, кроме центрального, запланировано на 18:00
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