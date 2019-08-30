Дарья Снигур становится полуфиналисткой 25-тысячника в Израиле.

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает успешные выступления на соревнованиях ITF в израильском городе Кирьят-Шмона, призовой фонд которых составляет 25 тысяч долларов. На стадии четвертьфинала Дарья обыграла местную теннисистку Лину Глушко, занимающую на данный момент 754-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок украинка отдала сопернице всего 4 гейма. На выход в полуфинал турнира в Кирьят-Шмоне Дарья Снигур потратила чуть более часа игрового времени.
(3) Дарья Снигур - Лина Глушко - 6:3, 6:1
В полуфинале турнира в Израиле Дарья Снигур сыграет с победительницей матча между Викторией Мунтян и Коринной Дентони.
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