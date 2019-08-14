Стефанос Циципас снова проигрывает уже на старте турнира категории Мастерс.

5-й номер посева турнира категории Мастерс в Цинциннати греческий теннисист Стефанос Циципас не смог преодолеть даже стартовый для себя второй круг турнира. В нем Стефанос на тай-брейке решающего сета проиграл немцу Яну-Леннару Штруффу, занимающему 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. Циципас уступил стартовый сет, проигрывал с брейком по ходу второй партии, но совершил настоящий камбек, отыгравшись с подачи Штруффом на победу и выиграв тай-брейк. В решающей партии сил на брейки не осталось ни у кого, так что судьбу противостояния решил еще один тай. На этот раз он остался за Яном-Леннаром. На итоговую победу представителю Германии понадобилось чуть более двух с четвертью часов игрового времени.
Ян-Леннар Штруфф - (5) Стефанос Циципас - 6:4, 6:7(5), 7:6(6)
Напомним, что на старте Мастерса в Монреале Стефанос Циципас проиграл поляку Хуберту Гуркачу
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Ну а Ян-Леннар Штруфф в третьем раунде турнира в Цинциннати сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
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