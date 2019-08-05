Жо-Вильфред Тсонга разгромно уступил на старте Мастерса в Монреале.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории Мастерс в Монреале. В первом же матче Жо-Вильфред практически без борьбы уступил немцу Яну-Леннару Штруффу, занимающему 35-ю строчку текущего мирового рейтинга. Весь поединок Тсонга никак не мог наладить действия на собственной подаче. В итоге, всего в одном гейме француза не было брейк-поинтов. Во всех остальных Штруфф навязывал сопернику серьезную борьюу. Как результат, Тсонга по 2 раза в каждом из сетов проиграл собственные геймы и позволил Яну-Леннару за 1 час и 10 минут игрового времени шагнуть во второй раунд канадского Мастерса.
Ян-Леннар Штруфф - (WC) Жо-Вильфред Тсонга - 6:2, 6:2
Следующим соперником Яна-Леннара Штруффа в Монреале станет победитель матча между Николозом Басилашвили и Душаном Лайовичем.
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