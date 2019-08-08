Элина Свитолина обыграла Белинду Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто.

(6) Элина Свитолина - (11) Белинда Бенчич - 6:2, 6:4
Элине Свитолиной победа над Белиндой Бенчич просто необходима была не только в контексте защиты очков за прошлогодний полуфинал на канадском турнире WTA Premier 5. Дело в том, что швейцарская теннисистка является прямой конкуренткой Элины в борьбе за место на Итоговом Турнире WTA. Понятно, что впереди еще достаточно соревнований, тем более таких крупных, как в Цинциннати или же мейджор в Нью-Йорке. Но набирать очки, чтобы хотя бы иметь возможность попробовать защитить трофей на Итоговом, Свитолиной нужно здесь и сейчас.
Настрой украинской теннисистки, откровенно говоря, порадовал. Правда, стоит отметить, что и сама Бенчич очень много очков Свитолиной дарила собственными ошибками, но кто же Белинде доктор, как говорится. Уже в начале встречи Элине удалось вырваться вперед с брейком, а потом ближе к середине партии еще и второй успех на приеме оформить. Швейцарская теннисистка тут же одну упущенную подачу отыграла, но вмешалась погода. Встреча почти на полтора часа была прервана из-за дождя.
На самом деле перед перерывом было не до конца понятно, кому же эта пауза пойдет на пользу. Вроде бы Свитолина ведет в счете, но Бенчич начала отыгрываться. К тому же, Элина в начале встречи подвернула ногу, так что время на то, чтобы прийти в себя украинке тоже было необходимо. Какими бы ни были расклады, но после возобновления игры Элина оформила еще один брейк и, пусть не без труда и брейк-поинтов, успешно подала на победу в партии.
Казалось, что второй сет может получиться полным повторением партии стартовой. Снова Элина уверенно выходит в отрыв с двумя брейками, снова Белинда одну упущенную подачу отыгрывает, но Свитолина моментально восстанавливает перевес в счете. Да, Бенчич пыталась сбить украинку с ритма медицинским тайм-аутом, да у самой Элины, похоже, не все в полном порядке со здоровьем, но как бы там ни было, Свитолина вышла подавать на победу, заработала тройной матч-болл и... отдала подачу.
Конечно, это был шок, от которого поклонники уж точно отходили долго. Бенчич выиграла собственный гейм и точно была настроена пободаться за вторую попытку украинской теннисистки поставить точку в матче. Но Свитолина, наконец, показала, что с нервами у нее все в полном порядке. Гейм, сет, матч и украинская теннисистка выходит в четвертьфинал турнира в Торонто.
В нем Элине Свитолиной предстоит сыграть с американкой Софьей Кенин, которая чуть ранее выбила из борьбы еще одну украинскую теннисистку Даяну Ястремскую.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий