Элина Свитолина разгромила Дарью Касаткину на старте турнира в Сан Хосе.

(1) Элина Свитолина - Дарья Касаткина - 6:3, 6:1
В принципе, обе теннисистки проводили именно в Сан Хосе свой первый после Уимблдона турнир. Разница была лишь в том, каких результатов на "травяном шлеме" добились спортсменки и с каким настроением они выходили на корт. У Касаткиной, правда, был матч первого круга, который можно было рассматривать как генеральную репетицию встречи с лидером посева. Но, против Свитолиной эта раскачка Дарье просто не помогла.
Хотя в самом дебюте поединка могло показаться, что Элина столкнется с проблемами. Украинская теннисистка проиграла уже стартовый гейм на собственной подаче, но это Свитолину лишь раззадорило - три брейка еще до конца первого сета. Как по-мне, ответ получился более чем впечатляющим.
Видимо, Дарья под впечатлением и осталась. Да, Свитолиной пришлось отыгрываться с тройного брейк-поинта в дебюте второго сета, но моментально после героически спасенного гейма Элина сама оформила брейк, а потом и подтвердила его еще одним выигранным на приеме геймом. На матч украинская теннисистка подала с первой же попытки.
Теперь в четвертьфинале турнира в Сан Хосе Элина Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари. Той, в свою очередь, пришлось помучиться с представительницей третьей сотни мирового рейтинга. Победы Мария добилась лишь в трех партиях.
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