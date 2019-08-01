четверг, 1 августа 2019 г.

Элина Свитолина разгромила Дарью Касаткину на старте турнира в Сан Хосе.

Лидер посева соревнований в Сан Хосе украинская теннисистка Элина Свитолина не заметила свою стартовую соперницу на турнире. В матче второго круга, с которого Элина и начинала выступления в США, Свитолина буквально разгромила россиянку Дарью Касаткину, занимающую 40-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если до середины стартового сета на корте велась довольно равная борьба и Касаткина даже вела с геймом на приеме в активе, то в дальнейшем Элина полностью перехватила инициативу и просто уничтожила соперницу. На выход в четвертьфинал турнира в Сан Хосе Элина Свитолина потратила чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.


(1) Элина Свитолина - Дарья Касаткина - 6:3, 6:1

В принципе, обе теннисистки проводили именно в Сан Хосе свой первый после Уимблдона турнир. Разница была лишь в том, каких результатов на "травяном шлеме" добились спортсменки и с каким настроением они выходили на корт. У Касаткиной, правда, был матч первого круга, который можно было рассматривать как генеральную репетицию встречи с лидером посева. Но, против Свитолиной эта раскачка Дарье просто не помогла.

Хотя в самом дебюте поединка могло показаться, что Элина столкнется с проблемами. Украинская теннисистка проиграла уже стартовый гейм на собственной подаче, но это Свитолину лишь раззадорило - три брейка еще до конца первого сета. Как по-мне, ответ получился более чем впечатляющим.

Видимо, Дарья под впечатлением и осталась. Да, Свитолиной пришлось отыгрываться с тройного брейк-поинта в дебюте второго сета, но моментально после героически спасенного гейма Элина сама оформила брейк, а потом и подтвердила его еще одним выигранным на приеме геймом. На матч украинская теннисистка подала с первой же попытки.

Теперь в четвертьфинале турнира в Сан Хосе Элина Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари. Той, в свою очередь, пришлось помучиться с представительницей третьей сотни мирового рейтинга. Победы Мария добилась лишь в трех партиях.

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о 01:19
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