пятница, 16 августа 2019 г.

Элина Свитолина снова проигрывает Софье Кенин и останавливается в третьем круге турнира в Цинциннати.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA Premier 5 в Цинциннати, на котором она получила 7-й номер посева. Как и неделю назад на соревнованиях в Торонто, Элина уступила американке Софье Кенин, занимающей 22-ю строчку текущего мирового рейтинга. Именно Кенин смогла оформить единственный успех на приёме в стартовом сете. По ходу второй партии американка дважды вела с брейком, выходила подавать на победу и даже заработала матч-болл, но Свитолина перевела сет на тай-брейк. Правда, уже на нем Софья оформила итоговую победу. На выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати американская теннисистка потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


Софья Кенин - (7) Элина Свитолина - 6:3, 7:6(3)

 Начало встречи получилось достаточно боевым. Обе теннисистки имели неплохие шансы на то, чтобы отличиться на приёме, например Свитолина зацепилась за подачу соперницы уже в стартовом гейме поединка, но не воспользовалась брейк-поинтом. Ещё 2 брейковых мяча украинская теннисистка упустила через несколько минут, но куда более явную возможность повести в счёте не реализовала Кенин. Американка позволила Элине отыграться с тройного брейк-поинта.

Но если Кенин потихоньку налаживала игру на подаче, то Элина решить свои проблемы не могла. В середине партии у Свитолиной опять подвисла подача и на этот раз Софья таки оформила брейк. Отыграть его у Элины шансов уже просто не было - в свои геймы американка буквально вцепилась и даже несмотря на упорную борьбу не давала Свитолиной добраться до брейк-поинтов.

Второй сет Элина провела в роли догоняющей. Снова украинка упустила несколько возможностей повести в счёте в самом дебюте партии, а потом под ноль проиграла собственную подачу. На этот раз отыграть отставание Элина смогла, но под занавес сета Кенин оформила ещё один брейк и вышла подавать на победу. Свитолина не сдалась и отыграв матч-болл восстановила равновесие в счёте и даже дотянула до тай-брейка, правда на нем Софья действительно доминировала.

Итак, Элина Свитолина потерпела второе подряд поражение от Софьи Кенин. На прошлой неделе именно американка выбила Элину из борьбы на турнире в Торонто на стадии четвертьфинала. Теперь в 1/4 финала турнира в Цинциннати Софья сыграет с лидером текущего мирового рейтинга Наоми Осакой.

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о 08:22
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