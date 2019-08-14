Элина Свитолина спокойно выходит в третий круг турнира в Цинциннати.

(7) Элина Свитолина - Элизе Мертенс - 6:4, 6:1
В дебюте матча ничто не предвещало разгрома. Мертенс достаточно уверенно и стабильно выигрывала собственные подачи и даже первой навязала сопернице борьбу на приёме. Свитолина отыграла двойной брейк-поинт и, будто, получила необходимый заряд. Тут же Элина оставила за собой боевой гейм на подаче соперницы, а потом и добралась до сет-болла снова на подаче Мертенс. Тот мяч Элизе отыграла и даже защитила гейм, но помешать Свитолиной подать на партию бельгийская теннисистка не смогла.
Во втором сете Мертенс начала с уверенно выигранной собственной подачи и... И все. Дальше Свитолина полностью захватила контроль над ходом матча, что и вылилось в скрытую баранку для Элизе. Элина трижды подряд отличилась на приёме, взяла 6 геймов и уверенно завершила встречу в свою пользу.
Теперь в третьем раунде соревнований в Цинциннати Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Софьей Кенин и Зариной Дияс.
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