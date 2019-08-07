среда, 7 августа 2019 г.

Элина Свитолина в непростом противостоянии одолела Катерину Синякову и вышла в третий круг турнира в Торонто.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Торонто 6-й номер посева, начинает выступления на турнире с довольно непростой победы. В матче стартового для себя второго круга Элина в трех сетах переиграла представительницу Чехии Катерину Синякову, занимающую на данный момент 41-ю строчку мирового рейтинга. После выигранного стартового сета Свитолина повела с брейком во второй партии, но упустила перевес и позволила Синяковой перевести встречу в решающий отрезок. В нем Синякова дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но Элина отыгрывалась, а в концовке матча добилась минимального перевеса. На победу в противостоянии Элина Свитолина потратила чуть более двух часов игрового времени.


(6) Элина Свитолина - Катерина Синякова - 6:3, 3:6, 6:3

Элина Свитолина достаточно уверенно начала свой стартовый поединок в Торонто. Уже после первого гейма на приеме украинская теннисистка смогла повести с брейком, но этот перевес удержать у Элины не получилось - Синякова ответила моментальным обратным брейком. Следующий гейм на подаче Свитолиной тоже получился непростым, но 6-я ракетка турнира справилась и, отыграв брейк-поинт, его защитила. А через несколько минут Элина снова добилась перевеса в счете.

Подтвердить этот успех на приеме Свитолиной тоже было сложно. На этот раз, правда, Элина проявила характер и ликвидировала двойной брейк-поинт. Синякова бороться не бросила, но до конца стартовой партии у чешской теннисистки оказать серьезное сопротивление на подаче соперницы уже не получалось.

Второй сет Свитолина снова начала с брейка, но и на этот раз Катерина сумела уже через несколько минут выровнять счет на табло. Элина продолжила чередовать довольно неплохие геймы на подаче с проблемными. Так, в середине партии украинке пришлось отыгрываться с брейк-поинта, а вот следующую подачу она выиграла под ноль. В концовке сета, правда, выпал черед откровенного спада. Свитолина гейм не удержала, ну а Синякова моментально подала на победу в партии.

Решающий отрезок матча превратился уже в настоящую борьбу нервов. На этот раз диктовать условия пыталась уже Катерина, которой дважды удавалось повести с брейком, но Свитолина тут же ликвидировала отставание. При этом оба брейка от Элины вышли "под ноль". На концовку матча именно украинская теннисистка сохранила чуть больше сил. Свитолина оформила еще один важнейший брейк, но вот подача на матч получилась и вовсе валидольной. Элина отыграла 3 брейк-поинта, упустила 2 матч-болла, что сразу же навело на неприятные аналогии со встречей против Марии Саккари в Сан Хосе. Но с третьей попытки украинская теннисистка таки оформила сложнейшую победу и шагнула в третий раунд турнира в Торонто.

В нем Элина Свитолина сыграет против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич, которая также в непростом противостоянии обыграла Юлию Гергес.

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о 22:50
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