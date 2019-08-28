Элина Свитолина переиграла Винус Уильямс во втором раунде US Open - 2019.

(5) Элина Свитолина - Винус Уильямс - 6:4, 6:4
Понятно, что болельщикам всегда хочется видеть игру первым номером от своего любимого теннисиста, но сегодня Элина Свитолина, похоже, выбрала абсолютно правильную тактику - дать играть и ошибаться сопернице. Во-первых, сама украинская теннисистка проводит американскую серию турниров далеко не лучшим образом и стабильной атакующей игрой сейчас уж точно не славится. Во-вторых, пробовать бодаться в агрессивном стиле с Винус - самый удобный для самой американки вариант. В атаке она до сих пор остается настоящим гуру, да и шансов затягивать розыгрыш тогда значительно меньше. А, когда судьба очка решается в один-два удара - это уж точно на руку такому ветерану, как Уильямс-старшая.
Винус такие условия игры приняла, вот только со стабильностью у нее сегодня был полный аврал. Свитолина очень быстро повела с брейком и даже сумела второй раз отличиться на приеме, но вот подать на стартовый сет с первой попытки украинской теннисистке не удалось. Благо, был запас и второй брейк ликвидировать Уильямс-старшей Элина уже попросту не позволила.
Второй сет начался с очень неприятного для Свитолиной отрезка. У Винус, вдруг, стало многое получаться в игре, самой Элине пришлось откровенно терпеть и не вылезать из глухой обороны, но особого результата украинской теннисистке это не приносило. Уильямс-старшая повела с брейком - 3:0 и... И посыпалась снова. Свитолина выиграла 5 геймов подряд и лишь после этого позволила Винус разжиться еще одним геймом.
А ведь над американкой висела весьма реальная перспектива получить скрытую баранку в сете. Тот гейм на подаче Винус длился, казалось, целую вечность. И за него Уильямс отыграла целых 5 матч-боллов у Свитолиной. К счастью, украинская теннисистка к подаче на победу подошла чуть более ответственно, нежели при первой попытке в стартовой партии матча.
Теперь в третьем раунде US Open - 2019 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между еще одной украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.
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