Элина Свитолина разгромила Даяну Ястремскую в украинском дерби на стадии третьего круга US Open - 2019.

(5) Элина Свитолина - (32) Даяна Ястремская - 6:2, 6:0
Игра Даяны Ястремской в этом поединке развалилась на мелкие кусочки чуть ли не с первого розыгрыша. Она никак не могла наладить ни силу, ни глубину, ни в целом точность ударов, что и привело к откровенному провалу в самом начале встречи. Свитолина просто удерживая мяч в игре сумела повести сразу с двумя брейками, причём 9 стартовых розыгрышей в матче остались именно за Элиной. 5-й ракетке US Open, по сути, даже не нужно было выдумывать комбинации или стараться завершать розыгрыши вычурными рискованными ударами. Ястремская ошибалась достаточно быстро, так что Элина просто наблюдала за тем, как соотечественница проигрывает встречу.
Хоть немного наладить игру Ястремской удалось во второй половине стартового сета, но пара выигранных на собственной подаче геймов на результат партии повлиять никак не могли. Ну а во втором отрезке матча борьбы уже не было никакой. Свитолина отдала Даяне лишь 6 розыгрышей за весь сет, чего Ястремской не хватило даже для гейма престижа. В итоге - заслуженная баранка и спокойный выход Элины в 1/8 финала US Open - 2019.
Следующей соперницей Элины Свитолиной становится Мэдисон Киз, которая уже в американском дерби переиграла Софью Кенин.
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