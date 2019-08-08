Каролин Возняцки уступила уже во втором раунде соревнований в Торонто.

(Q) Ига Святек - (15) Каролин Возняцки - 1:6, 6:3, 6:4
Вопросов к действиям Каролин по ходу стартовой партии поединка просто быть не может - Возняцки уверенно переигрывала соперницу и завершила сет в свою пользу с перевесом сразу в 2 брейка. При этом на собственной подаче датчанка не позволила Святек добраться даже до брейк-поинтов. В общем и целом первый сет противостояния смело можно называть разгромом, пусть Ига и не выглядела совсем уж беспомощной.
Во второй партии Святек прилично усилила игру и даже сумела вырваться вперед с геймом на приеме в активе. Возняцки могла отыгрываться моментально, но упустила пару брейк-поинтов и отпустила соперницу. А вот больше до самого конца второго сета Каролин на приеме зацепиться уже и не смогла.
Решающий отрезок матча начала с брейка именно Каролин, но у Святек, несмотря на то, что в Торонто она стартовала еще с квалификации, осталось куда больше сил на концовку. В середине партии Ига отыгралась, а под занавес встречи оформила еще один брейк. Сразу же после него польская теннисистка вышла подавать на победу, и пусть не без проблем, лишь с третьего матч-болла, она таки поставила победную точку в противостоянии.
В третьем раунде соревнований в Торонто Ига Святек сыграет со второй ракеткой турнира Наоми Осакой из Японии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий