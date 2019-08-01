Доминик Тим продолжает успешные выступления в Китцбюэле.

(1) Доминик Тим - Пабло Андухар - 7:6(4), 6:4
Стопроцентной уверенности в собственных силах, стабильности в игре, да и в целом, всего того, что надлежит показывать явному фавориты не только матча, но и всего турнира на корте, Доминик сегодня внести в свой арсенал не сумел. Начало четвертьфинальной встречи получилось для австрийца и вовсе непростым, поскольку уже в стартовом гейме Тим умудрился упустить собственную подачу. Как только австриец вошёл в игру и оформил обратный брейк, Андухар снова зацепился на приёме и тут же опять повел в счёте.
На этот раз Доминик отыгрался моментально и даже существенно прибавил в игре на собственных подачах. Шансов на ещё один брейк у Пабло попросту не было, но и сам Тим на приеме не показывал ровным счетом ничего. Класс австрийца сыграл свою роль на тай-брейке, который Доминик провел намного стабильнее соперника и, таким образом, выиграл крайне неудачно складывающуюся партию.
Второй сет Тим снова начал с провала на собственной подаче. Но вот вторую половину этого отрезка матча Доминик провел уже так, как от него и ожидали поклонники. Сначала Тим ликвидировал отставание, затем сам вырвался вперед с брейком и тут же уверенно подал на победу.
За выход в финал турнира в Китцбюэле Доминик Тим поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. В своем четвертьфинале 7-й номер посева обыграл еще одного представителя Испании Фернандо Вердаско.
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